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Немов енергетичні вампіри: після якого сніданку ви постійно втомлюєтеся

25 серпня 2023 07:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які продукти на сніданок поглинають ваші сили – від них варто відмовитися
Молода дівчина, яка позіхає під час сніданку в закладі. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики радять мати сніданок, який повинен бути насиченим та заряджати людину енергією. Але існують такі продукти харчування, які буквально "поглинають" енергію та позбавляють людину сил, тому саме їх слід прибрати зі свого раціону.

Новини.LIVE розповідає, які популярні продукти харчування позбавляють енергії.

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Кожна людина, яка має сніданок, сподівається на те, що він надасть їй енергії на весь день. Втім, є й такі продукти харчування, які, немов ті "вампіри", можуть поглинати цю енергію та змушувати людину відчувати велику втому впродовж дня.

Тому варто знати, які продукти слід прибрати зі свого раціону, щоб не бути втомленими на роботі, прогулянці або просто вдома.

Які продукти позбавляють енергії?

Кава

Дуже багато людей не уявляють свій сніданок без чашки кави, але медики попереджають, що вона є досить шкідливою для організму. Справа у тому, що наднирники, які виробляють адреналін і кортизол після вживання кави, звикають до підбадьорливого ефекту кофеїну.

Кофе
Кава, яка позбавляє сил людину. Фото: Freepik

Через таке звикання ці органи перестають реагувати на кофеїн, а тому — людина перестає відчувати енергію.

Солодощі та хлібобулочні вироби

Медики не радять вживати й хлібобулочні вироби з солодощами, наприклад, йогурти або пластівці. Справа в тому, що ці продукти харчування активують функціонування підшлункової залози, яка за допомогою інсуліну  намагається врегулювати рівень цукру в крові.

Хлопья с йогуртом
Пластівці з йогуртом, які поглинають енергію людини. Фото: Freepik

Саме тому людина починає відчувати себе втомленою, ніби всю ніч працювала, та дратівливою.

Деякі м’ясні продукти

Серед м’ясних продуктів харчування медики радять прибрати зі свого раціону червоне м’ясо, ковбасу та сосиски. Справа в тому, що організм витрачає дуже багато енергії для того, щоб перетравити саме ці продукти харчування. 

Мясные продукты
М'ясні продукти, які надають відчуття втоми. Фото: Freepik

Тому після вживання цих продуктів на сніданок людина замість відчуття насичення відчуває втому. 

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування медики вважають найнебезпечнішими. 

Раніше ми розповідали про те, які продукти здатні викликати справжню залежність у людини. 

Також ми повідомляли про те, які продукти можуть покращити стан шкіри.

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