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Словно энергетические вампиры: после какого завтрака вы постоянно устаете

25 августа 2023 07:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты на завтрак поглощают ваши силы – от них стоит отказаться
Молодая девушка, которая зевает во время завтрака в заведении. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики советуют иметь завтрак, который должен быть насыщенным и заряжать человека энергией. Но существуют такие продукты питания, которые буквально "поглощают" энергию и лишают человека сил, поэтому именно их следует убрать из рациона.

Новини.LIVE рассказывает, какие популярные продукты питания лишают энергии.

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Каждый человек, у которого есть завтрак, надеется на то, что он даст ему энергию на весь день. Впрочем, есть и такие продукты питания, которые, словно те "вампиры", могут поглощать эту энергию и заставлять человека испытывать большую усталость в течение дня.

Поэтому следует знать, какие продукты следует убрать из своего рациона, чтобы не быть уставшими на работе, прогулке или просто дома.

Какие продукты лишают энергии?

Кофе

Очень много людей не представляют свой завтрак без чашки кофе, но медики предупреждают, что он достаточно вреден для организма. Дело в том, что надпочечники, производящие адреналин и кортизол после употребления кофе, привыкают к бодрящему эффекту кофеина.

Кофе
Кофе, который лишает человека сил. Фото: Freepik

Из-за такого привыкания эти органы перестают реагировать на кофеин, а потому человек перестает чувствовать энергию.

Сладости и хлебобулочные изделия

Медики не советуют употреблять и хлебобулочные изделия со сладостями, например, йогурты или хлопья. Дело в том, что эти продукты питания активируют функционирование поджелудочной железы, которая с помощью инсулина пытается урегулировать уровень сахара в крови.

Хлопья с йогуртом
Хлопья с йогуртом, поглощающие энергию человека. Фото: Freepik

Именно поэтому человек начинает чувствовать себя уставшим, будто всю ночь работал, и раздражительным.

Некоторые мясные продукты

Среди мясных продуктов питания медики советуют убрать из рациона красное мясо, колбасу и сосиски. Дело в том, что организм тратит очень много энергии для того, чтобы переварить именно эти продукты питания.

Мясные продукты
Мясные продукты, которые придают чувство усталости. Фото: Freepik

Поэтому после употребления этих продуктов на завтрак человек вместо ощущения насыщения испытывает усталость.

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания медики считают самыми опасными.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты способны вызвать настоящую зависимость у человека.

Также мы сообщали о том, какие продукты могут улучшить состояние кожи.

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