Якщо боїтеся сирени: як перемогти страх повітряної тривоги

Кілька простих вправ допоможуть вам подолати цей страх. Фото: Pexels

Боятися повітряних тривог — це абсолютно нормально. Втім, коли приступи страху стають переростають у паніку, не варто лишати ситуацію на самотік. Для початку розробіть план дій на випадок небезпеки й сплануйте свій шлях до бомбосховища заздалегідь. Також психологи радять спробувати взяти ситуацію під психологічний контроль, наприклад — почати диригувати сиреною. Втім, звісно, робити це варто тільки в тому випадку, якщо ви вже перебуваєте у безпечному місці.

Нещодавно про те, як перемогти страх повітряної тривоги, розповіла заступниця директора з психологічного напряму Центру психічного здоров’я та реабілітації "Лісова поляна" МОЗ України Тетяна Сіренко. Інформацію про це опублікували МОЗ України.

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Вправи, що допоможуть справитися із страхом і тривогою

1. Глибоке дихання. Покладіть руки на живіт і вдихайте уявляючи, що надуваєте м’яч, що знаходиться всередині живота, а потім повільно видихніть (так щоб видих був вдвічі тривалішим за вдих). Повторюйте цю вправу кілька разів на день.

2. Техніка "Метелик". Схрестіть долоні зчепивши великі пальці так, щоб це нагадувало метелика. Покладіть руки на груди й ритмічно постукуйте по ключицях. Продовжуйте, поки ваше дихання не стабілізується, а серцебиття не заспокоїться.

3. Заземлення. Зосередьтеся на стопах і відчуйте їх зв’язок із землею. Якщо можливо, зніміть взуття та уявіть, що ваші ноги проростають глибоко в поверхню як коріння, а тоді зосередьтеся на своїх відчуттях, диханні та думках.

4. Спостереження за оточенням. Якщо ви перебуваєте у людному місці, то перемкніть свою увагу на людей навколо вас. Зверніть увагу на деталі їх зовнішнього вигляду, зачісок, віку та аксесуарів. Зосередженість на інших може допомогти відволіктися від тривоги.

5. Заземлення об’єкта. Виберіть невеликий предмет, який викликає у вас приємні відчуття та може створити відчуття заземлення. Коли відчуєте надмірний страх візьміть цей предмет в руки та зосередьтеся на його формі чи кольорі.

6. Гідратація та фізична активність. Чим більше води ви вживатимете, тим швидше з організму виводитимуться гормони стресу, що посилено продукуються саме у стресових ситуаціях. Включення фізичної активності у ваш розпорядок дня також допоможе знизити рівень тривоги.

7. Пам’ятайте про базові потреби. Їжа, пиття, сон і відпочинок — це базові потреби, котрих не можна ігнорувати. Чіткий розпорядок дня точно допоможе вам зберегти стабільність.

Пам’ятайте, що кожен переживає страх по-своєму, тому якщо ви відчуваєте, що вже не справляєтеся із тривогою, обов’язково зверніться до психолога.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що робити якщо ви плануєте, але не робите.

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