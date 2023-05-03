Планую і не роблю: як боротися з прокрастинацією

Як боротися з прокрастинацією? Фото: Pexels

Прокрастинація — це звичка відкладати справи на потім. І не варто плутати її з лінню, адже схильність до прокрастинування вважається серйозною психологічною проблемою. Хочете нарешті почати робити заплановане? Далі розкажемо чому ви досі зволікаєте і як себе перемогти.

Про це пише Healthcenter.

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Симптоми прокрастинації

В той час як лінь це небажання робити нецікаву й важку роботу, прокрастинація — це стан, викликаний певними несвідомими тригерами як-то невпевненість у собі, завищені вимоги до себе чи навіть внутрішній конфлікт викликаний ігнорованими незадоволеними потребами.

Відкладання важливих і "великих" справ на потім. Це може бути пов'язано з тим, що людина не бажає виконувати завдання, які потребують часу, або ж — просто не знає, з чого почати. Багато часу на непродуктивні справи. Перегляд соціальних мереж, перевірка електронної пошти, несподіване рішення терміново прибирати в домі чи втретє розсортувати документи на робочому столі, кількагодинні консультації з колегами і навіть черговий похід на кухню — все це вказує на те що ви ладні виконувати будь-яку роботу для того лише, щоб "сховатися" від робочих обов’язків. Відчуття тривоги або стресу перед початком робочого дня. Складнощі в процесі прийняття рішень.

Чому не вдається зробити заплановане? Фото: Pexels

Як боротися з прокрастинацією?

Головне правило боротьби зі прокрастинацією: зосередьтеся на досягненні мети. Намагайтеся тримати фокус уваги зосередитися на тому, як почуватиметеся в кінці успішного робочого дня, адже візуалізація успіху це потужне джерелом мотивації. Крім цього також варто застосувати наступні прийоми.

Створіть план дій. Розділіть завдання на менші частини, щоб їх було легше виконувати. Використовуйте техніки зосередження. Наприклад, техніка "помідор": працюйте протягом 25 хвилин, а потім робіть перерву на 5-10 хвилин. Встановіть терміни. Поставте собі чіткі терміни на виконання завдань: це допоможе бути організованим та ефективним. Знайдіть мотивацію. Чому вам потрібно виконати це завдання і що ви отримаєте від його виконання? Розбийте завдання на менші частини. Інколи задача, яку вам потрібно виконати, може виглядати надто великою або складною, і це може викликати бажання відкласти її на потім. Встановіть терміни. Якщо завдання не має терміну виконання, воно може бути відкладене на необмежений термін. Використовуйте техніки позитивного мислення. Прокрастинація може виникнути через негативні думки типу "Я не можу цього зробити", "Це надто важко", "Мені не подобається це завдання". Використання технік позитивного мислення допоможе вам знизити рівень пов'язаних із завданням тривоги та стресу.

Застосування цих порад може допомогти вам знизити рівень прокрастинації і підвищити ефективність вашої роботи. До речі, схильність до прокрастинації може свідчити ще й про те, що ви отримуєте від життя замало задоволення. Щоб виправити це заплануйте цікаву подорож.