Планирую и не делаю: как бороться с прокрастинацией

Как бороться с прокрастинацией? Фото: Pexels

Прокрастинация — это привычка откладывать дела на потом. Не стоит путать ее с ленью, ведь склонность к прокрестиванию считается серьезной психологической проблемой. Хотите наконец начать делать запланированное? Далее расскажем почему вы до сих пор медлите и как себя победить.

Об этом пишет Healthcenter.

Читайте также:

Симптомы прокрастинации

В то время как лень это нежелание делать неинтересную и тяжелую работу, прокрастинация — это состояние, вызванное определенными бессознательными триггерами — неуверенностью в себе, завышенными требования к себе или даже внутренним конфликтом, вызванным ранее проигнорированными неудовлетворенными потребностями.

Откладывание важных и "больших" дел на потом. Это может быть связано с тем, что человек не желает выполнять задания, которые требуют времени, или просто не знает с чего начать. Тратится много времени на непроизводительные дела. Просмотр социальных сетей, проверка электронной почты, неожиданное решение срочно убирать в доме или в третий раз рассортировать документы на рабочем столе, многочасовые консультации с коллегами и даже очередной поход на кухню — все это указывает на то, что вы готовы выполнять любую работу только для того, чтобы "спрятаться" от рабочих обязанностей. Чувство тревоги или стресса перед началом рабочего дня. Сложности в процессе принятия решений.

Почему не удается сделать запланированное? Фото: Pexels

Как бороться с прокрастинацией?

Главное правило борьбы с прокрастинацией: сосредоточьтесь на достижении цели. Старайтесь держать фокус внимания на том, как будете чувствовать себя в конце успешного рабочего дня, ведь визуализация успеха станет мощным источником мотивации. Также следует применить следующие приемы.

Создайте план действий. Разделите задачи на меньшие части, чтобы их было легче выполнить. Используйте технику сосредоточения. К примеру, техника "помидор": работайте в течение 25 минут, а затем делайте перерыв на 5-10 минут. Установите термины. Задайте себе четкие сроки на выполнение задач, ведь это поможет быть организованным и эффективным. Найдите мотивацию. Найдите причины, по которым вам нужно выполнить эту задачу. Разбейте задачи на меньшие части. Иногда задача, которую вам нужно выполнить, может выглядеть слишком большой или сложной, что может вызвать желание отложить ее на потом. Установите термины. Если задача не имеет срока выполнения, она может быть отложена на неограниченный срок. Используйте технику положительного мышления. Прокрастинация может возникнуть из-за негативных мнений типа "Я не могу этого сделать", "Это слишком тяжело", "Мне не нравится эта задача". Использование техник положительного мышления поможет снизить уровень связанных с задачей тревоги и стресса.

Применение этих советов поможет снизить уровень прокрастинации и повысить эффективность вашей работы. Кстати, склонность к прокрастинации может свидетельствовать еще и о том, что вы получаете от жизни слишком мало удовольствия. Чтобы исправить это запланируйте интересное путешествие.