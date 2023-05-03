Планирую и не делаю: как бороться с прокрастинацией

Планирую и не делаю: почему вы каждый раз не выполняете запланированное
Прокрастинация — это привычка откладывать дела на потом. Не стоит путать ее с ленью, ведь склонность к прокрестиванию считается серьезной психологической проблемой. Хотите наконец начать делать запланированное? Далее расскажем почему вы до сих пор медлите и как себя победить.
Об этом пишет Healthcenter.
Симптомы прокрастинации
В то время как лень это нежелание делать неинтересную и тяжелую работу, прокрастинация — это состояние, вызванное определенными бессознательными триггерами — неуверенностью в себе, завышенными требования к себе или даже внутренним конфликтом, вызванным ранее проигнорированными неудовлетворенными потребностями.
- Откладывание важных и "больших" дел на потом. Это может быть связано с тем, что человек не желает выполнять задания, которые требуют времени, или просто не знает с чего начать.
- Тратится много времени на непроизводительные дела. Просмотр социальных сетей, проверка электронной почты, неожиданное решение срочно убирать в доме или в третий раз рассортировать документы на рабочем столе, многочасовые консультации с коллегами и даже очередной поход на кухню — все это указывает на то, что вы готовы выполнять любую работу только для того, чтобы "спрятаться" от рабочих обязанностей.
- Чувство тревоги или стресса перед началом рабочего дня.
- Сложности в процессе принятия решений.
Как бороться с прокрастинацией?
Главное правило борьбы с прокрастинацией: сосредоточьтесь на достижении цели. Старайтесь держать фокус внимания на том, как будете чувствовать себя в конце успешного рабочего дня, ведь визуализация успеха станет мощным источником мотивации. Также следует применить следующие приемы.
- Создайте план действий. Разделите задачи на меньшие части, чтобы их было легче выполнить.
- Используйте технику сосредоточения. К примеру, техника "помидор": работайте в течение 25 минут, а затем делайте перерыв на 5-10 минут.
- Установите термины. Задайте себе четкие сроки на выполнение задач, ведь это поможет быть организованным и эффективным.
- Найдите мотивацию. Найдите причины, по которым вам нужно выполнить эту задачу.
- Разбейте задачи на меньшие части. Иногда задача, которую вам нужно выполнить, может выглядеть слишком большой или сложной, что может вызвать желание отложить ее на потом.
- Установите термины. Если задача не имеет срока выполнения, она может быть отложена на неограниченный срок.
- Используйте технику положительного мышления. Прокрастинация может возникнуть из-за негативных мнений типа "Я не могу этого сделать", "Это слишком тяжело", "Мне не нравится эта задача". Использование техник положительного мышления поможет снизить уровень связанных с задачей тревоги и стресса.
Применение этих советов поможет снизить уровень прокрастинации и повысить эффективность вашей работы. Кстати, склонность к прокрастинации может свидетельствовать еще и о том, что вы получаете от жизни слишком мало удовольствия. Чтобы исправить это запланируйте интересное путешествие.