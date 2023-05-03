Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Що робити під час приступу паніки? arrow

Що робити під час приступу паніки?

3 травня 2023 07:21
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Як подолати панічну атаку: 8 порад
Як подолати паніку? Фото: Pexels.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Панічна атака — це фізична реакція на сильний прихований страх. Зазвичай стан паніки сприймається як незрозуміле відчуття небезпеки й може супроводжуватися пришвидшеним серцебиттям, болем в грудях, сплутаним диханням, почуттям жару чи ознобу, запамороченням, нудотою, стисканням горла, задишкою, пітливістю та відчуттям, що ви перебуваєте за межами свого тіла. На жаль, приступи непередбачувані й можуть тривати від 5 до 20 хвилин. 

Якщо у вас трапляються панічні атаки, то запам’ятайте — позбавитися від симптомів можливо. Далі розповімо про 5 дієвих прийомів, які допоможуть зупинити паніку. 

Читайте також:

1.    Зосередьтеся на диханні
Відчуйте, як повітря рухається дихальними шляхами, а потім вдихніть, затримайте дихання на 2 секунди, видихніть, знову почекайте 2 секунди й повторіть цикл. Дихайте "по квадрату" до тих пір, поки симптоми паніки не ослабнуть. 

3.    Відчуйте своє тіло
Під час панічної атаки людині може здатися, що вона втрачає контроль над своїм тілом. Щоб повернути його варто переключитися в режим спостерігача: відчуйте як тіло реагує на пришвидшене дихання, біль та інші симптоми. Не намагайтеся це зупинити і не очікуйте погіршення — просто спостерігайте.

приступ паніки
Не боріться, а заспокоюйте себе! Фото — Pexels.

4.    Зверніться за допомогою
Не боріться із панікою і не намагайтеся соромити себе за "слабкість". Повторюйте собі: панічна атака — це нормальна реакція психіки на сильний стрес, і вже за кілька хвилин вона мине. Якщо панічні атаки стали надзвичайно важкими, то зверніться до близьких людей, лікарів або психологів, які допоможуть вам заспокоїтися та знайти спосіб подолати схильність до панічних атак.

5.    Розслабтеся
Панічна атака може викликати сильну напругу, тому спробуйте розтерти руки та мочки вух, а також  прийміть душ і випийте склянку води чи м’ятного чаю. Тримайте напоготові м’ятні льодяники та цукерки — під час панічної атаки вони допоможуть вам повернути відчуття реальності. 

в паніці
Паніку можна подолати! Фото — Pexels.

7.    Ведіть здоровий спосіб життя
Здоровий спосіб життя допоможе знизити схильність до панічних атак. Дотримуйтеся здорового режиму дня, займайтеся фізичними вправами та їжте здорову їжу. Якщо ви чекали на момент, коли варто буде зайнятися здоров’ям, то будьте певними – він вже прийшов! 

8.    Ритмічні дії
Коли людина панікує її мозок буквально "мечеться" в пошуках способу порятунку, а свідомість стає сплутаною та неконтрольованою. Щоб зупинити себе, вам потрібні ритмічні дії: варто походити на місці, повистукувати олівцем певну мелодію чи порахувати від 100 до 1.

До речі, кращі ліки від паніки — це позитив. Недавно ми зробили веселу фотопідбірку про тварин, які відчувають те саме, що й люди. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB