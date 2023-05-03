Як подолати панічну атаку: 8 порад

Як подолати паніку? Фото: Pexels.

Панічна атака — це фізична реакція на сильний прихований страх. Зазвичай стан паніки сприймається як незрозуміле відчуття небезпеки й може супроводжуватися пришвидшеним серцебиттям, болем в грудях, сплутаним диханням, почуттям жару чи ознобу, запамороченням, нудотою, стисканням горла, задишкою, пітливістю та відчуттям, що ви перебуваєте за межами свого тіла. На жаль, приступи непередбачувані й можуть тривати від 5 до 20 хвилин.

Якщо у вас трапляються панічні атаки, то запам’ятайте — позбавитися від симптомів можливо. Далі розповімо про 5 дієвих прийомів, які допоможуть зупинити паніку.

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1. Зосередьтеся на диханні

Відчуйте, як повітря рухається дихальними шляхами, а потім вдихніть, затримайте дихання на 2 секунди, видихніть, знову почекайте 2 секунди й повторіть цикл. Дихайте "по квадрату" до тих пір, поки симптоми паніки не ослабнуть.

3. Відчуйте своє тіло

Під час панічної атаки людині може здатися, що вона втрачає контроль над своїм тілом. Щоб повернути його варто переключитися в режим спостерігача: відчуйте як тіло реагує на пришвидшене дихання, біль та інші симптоми. Не намагайтеся це зупинити і не очікуйте погіршення — просто спостерігайте.

Не боріться, а заспокоюйте себе! Фото — Pexels.

4. Зверніться за допомогою

Не боріться із панікою і не намагайтеся соромити себе за "слабкість". Повторюйте собі: панічна атака — це нормальна реакція психіки на сильний стрес, і вже за кілька хвилин вона мине. Якщо панічні атаки стали надзвичайно важкими, то зверніться до близьких людей, лікарів або психологів, які допоможуть вам заспокоїтися та знайти спосіб подолати схильність до панічних атак.

5. Розслабтеся

Панічна атака може викликати сильну напругу, тому спробуйте розтерти руки та мочки вух, а також прийміть душ і випийте склянку води чи м’ятного чаю. Тримайте напоготові м’ятні льодяники та цукерки — під час панічної атаки вони допоможуть вам повернути відчуття реальності.

Паніку можна подолати! Фото — Pexels.

7. Ведіть здоровий спосіб життя

Здоровий спосіб життя допоможе знизити схильність до панічних атак. Дотримуйтеся здорового режиму дня, займайтеся фізичними вправами та їжте здорову їжу. Якщо ви чекали на момент, коли варто буде зайнятися здоров’ям, то будьте певними – він вже прийшов!

8. Ритмічні дії

Коли людина панікує її мозок буквально "мечеться" в пошуках способу порятунку, а свідомість стає сплутаною та неконтрольованою. Щоб зупинити себе, вам потрібні ритмічні дії: варто походити на місці, повистукувати олівцем певну мелодію чи порахувати від 100 до 1.

До речі, кращі ліки від паніки — це позитив. Недавно ми зробили веселу фотопідбірку про тварин, які відчувають те саме, що й люди.