Как преодолеть паническую атаку: 8 советов

Как преодолеть панику? Фото: Pexels.

Паническая атака – это физическая реакция на сильный скрытый страх. Обычно состояние паники воспринимается как непонятное чувство опасности и может сопровождаться ускоренным сердцебиением, болью в груди, спутанным дыханием, чувством жара или озноба, головокружением, тошнотой, сжатием горла, одышкой, потливостью и ощущением, что вы находитесь отдельно от тела. К сожалению, приступы непредсказуемы и могут длится от 5 до 20 минут.

Если у вас случаются панические атаки, то запомните — избавиться от симптомов можно. Далее расскажем о 5 действенных приемах, которые помогут остановить панику.

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1. Сосредоточьтесь на дыхании

Почувствуйте, как воздух двигается по дыхательным путям, а затем вдохните, задержите дыхание на 2 секунды, выдохните, снова подождите 2 секунды и повторите цикл. Дышите "по квадрату" до тех пор, пока симптомы паники не ослабеют.

3. Почувствуйте свое тело

Во время панической атаки человеку может показаться, что он теряет контроль над своим телом. Чтобы вернуть его, следует переключиться в режим наблюдателя: почувствуйте как тело реагирует на ускоренное дыхание, боль и другие симптомы. Не пытайтесь это остановить и не ожидайте ухудшения — просто наблюдайте.

Не сражайтесь, а успокаивайте себя! Фото — Pexels.

4. Обратитесь за помощью

Не сражайтесь с паникой и не пытайтесь стыдить себя за "слабость". Повторяйте себе: паническая атака — это нормальная реакция психики на сильный стресс, и уже через несколько минут она пройдет. Если панические атаки стали чрезвычайно тяжелыми, обратитесь к близким людям, врачам или психологам, которые помогут вам успокоиться и найти способ преодолеть склонность к паническим атакам.

5. Расслабьтесь

Паническая атака может вызвать сильное напряжение, поэтому попытайтесь растереть руки и мочки ушей, а также примите душ и выпейте стакан воды или мятного чая. Держите наготове мятные леденцы и конфеты — во время панической атаки они помогут вам вернуть чувство реальности.

Панику можно преодолеть! Фото — Pexels.

7. Ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни поможет снизить склонность к паническим атакам. Соблюдайте здоровый режим дня, занимайтесь физическими упражнениями и ешьте здоровую пищу. Если вы ждали момента, когда стоит заняться здоровьем, то он уже пришел!

8. Ритмические действия

Когда человек паникует его мозг буквально "мечется" в поисках способа спасения, а сознание становится спутанным и неконтролируемым. Чтобы остановить себя, вам нужны ритмичные действия: стоит походить на месте, выстучать карандашом определенную мелодию или сосчитать от 100 до 1.

Кстати, лучшее лекарство от паники — это позитив. Недавно мы сделали веселую фотоподборку о том, что животные чувствуют то же, что и люди.