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Українці стали толерантними до насилля: пояснення психолога

10 травня 2023 10:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Психологіяна допомога: насильство в Україні
Жертва насильства в Україні. Фото: Freepik
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Війна змушує людей переживати сильні емоції щодня, здебільшого негативні. Постійні смерті, втрати та біль зробили українців толерантними до насилля. 

Що це означає і як це помітити в собі, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла психологиня Оксана Сідун.

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Оксана Сідун
Психологиня Оксана Сідун. Фото: Оксана Сідун 

"Ми стали толерантними до насилля. От реакція на трагедію в Умані була не така сильна, яка була раніше з Дніпром. Є адаптація до того, що від росіян нічого гарного чекати не слід. В чорному гуморі, але люди кажуть — краще загинути швидко", — пояснила психологиня. 

За її словами, в українців розвинулася звичка до війни та втрат. Є дві окремі реакції, які можна помічати за собою. 

"З одного боку ми можемо гостро реагувати на будь-що, або не реагувати зовсім. Мене вражають батьки, в чиїх дітей панічні атаки, а вони кажуть — хіба в неї щось в житті змінилося — всі живі. Це означає, що ми можемо знецінювати", — додала психологиня. 

Нагадаємо, психолог пояснила, чому люди вдаються до крайнощів, як розпізнати суїцидальну поведінку і ефективно допомогти. 

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