Психологіяна допомога: насильство в Україні

Українці стали толерантними до насилля: пояснення психолога
Війна змушує людей переживати сильні емоції щодня, здебільшого негативні. Постійні смерті, втрати та біль зробили українців толерантними до насилля.
Що це означає і як це помітити в собі, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла психологиня Оксана Сідун.
"Ми стали толерантними до насилля. От реакція на трагедію в Умані була не така сильна, яка була раніше з Дніпром. Є адаптація до того, що від росіян нічого гарного чекати не слід. В чорному гуморі, але люди кажуть — краще загинути швидко", — пояснила психологиня.
За її словами, в українців розвинулася звичка до війни та втрат. Є дві окремі реакції, які можна помічати за собою.
"З одного боку ми можемо гостро реагувати на будь-що, або не реагувати зовсім. Мене вражають батьки, в чиїх дітей панічні атаки, а вони кажуть — хіба в неї щось в житті змінилося — всі живі. Це означає, що ми можемо знецінювати", — додала психологиня.
Нагадаємо, психолог пояснила, чому люди вдаються до крайнощів, як розпізнати суїцидальну поведінку і ефективно допомогти.