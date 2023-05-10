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Украинцы стали толерантны к насилию: объяснение психолога

10 мая 2023 10:10
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Психологическая помощь: насилие в Украине
Жертва насилия в Украине. Фото: Freepik
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Война заставляет людей испытывать сильные эмоции каждый день, в основном отрицательные. Постоянные смерти, потери и боль сделали украинцев толерантными к насилию.

Что это значит и как это заметить в себе, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала психолог Оксана Сидун.

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Оксана Сидун
Психолог Оксана Сидун. Фото: Оксана Сидун

"Мы стали толерантны к насилию. Вот реакция на трагедию в Умани была не так сильна, как была раньше с Днепром. Есть адаптация к тому, что от россиян ничего хорошего ждать не следует. В черном настроении, но люди говорят — лучше погибнуть быстро" , — объяснила психолог.

По ее словам, в украинцев развилась привычка к войне и потерям. Есть две отдельные реакции, которые можно замечать за собой.

"С одной стороны мы можем остро реагировать на что-либо, или не реагировать совсем. Меня поражают родители, у чьих детей панические атаки, а они говорят — разве у нее что-то в жизни изменилось — все живы. Это значит, что мы можем обесценивать" , — добавила психолог.

Напомним, психолог объяснила , почему люди прибегают к крайностям, как распознать суицидальное поведение и эффективно помочь.

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