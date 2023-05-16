Если боитесь сирены: как победить страх воздушной тревоги

Несколько простых упражнений помогут вам преодолеть страх. Фото: Pexels

Бояться воздушных тревог — это абсолютно нормально. Впрочем, когда приступы страха перерастают в панику, не стоит оставлять ситуацию на самотек. Для начала разработайте план действий на случай опасности и спланируйте свой путь в бомбоубежище. Также психологи советуют попытаться взять ситуацию под психологический контроль, например — начать дирижировать сиреной. Впрочем, делать это стоит только в том случае, если вы находитесь в безопасном месте.

Недавно о том, как победить страх воздушной тревоги, рассказала заместитель директора по психологическому направлению Центра психического здоровья и реабилитации "Лесная поляна" Минздрава Татьяна Сиренко. Информацию об этом опубликовали Минздрав Украины.

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Упражнения, которые помогут справиться со страхом и тревогой

1. Глубокое дыхание. Положите руки на живот и вдыхайте воображая, что надуваете мяч, находящийся внутри живота, а затем медленно выдохните (так, чтобы выдох был вдвое продолжительнее вдоха). Повторяйте это упражнение несколько раз в день.

2. Техника "Бабочка". Скрестите ладони сцепив большие пальцы так, чтобы это напоминало бабочку. Положите руки на грудь и ритмично постучите по ключицам. Продолжайте, пока ваше дыхание не стабилизируется, а сердцебиение не успокоится.

3. Заземление. Сосредоточьтесь на стопах и почувствуйте их связь с землей. Если возможно, снимите обувь и представьте, что ваши ноги прорастают глубоко в поверхность как корни, а затем сосредоточьтесь на своих ощущениях, дыхании и мыслях.

4. Наблюдение за окружением. Если вы находитесь в людном месте, то обратите внимание на людей вокруг вас. Обратите внимание на детали их внешнего вида, причесок, возрастов и аксессуаров. Сосредоточенность на других может помочь отвлечься от тревоги.

5. Заземление объекта. Выберите небольшой предмет, который вызывает у вас приятные ощущения и создает чувство заземления. Когда почувствуете чрезмерный страх, возьмите этот предмет в руки и сосредоточьтесь на его форме или цвете.

6. Гидратация и физическая активность. Чем больше воды вы будете употреблять, тем быстрее из организма будут выводиться гормоны стресса, усиленно продуцируемые именно в стрессовых ситуациях. Включение физической активности в распорядок дня также поможет снизить уровень тревоги.

7. Помните о базовых потребностях. Еда, питье, сон и отдых — это базовые потребности, которые нельзя игнорировать. Четкий распорядок дня поможет вам сохранить стабильность.

Помните, что каждый испытывает страх по-своему, поэтому если вы чувствуете, что уже не справляетесь с тревогой, обязательно обратитесь к психологу.

Напомним, недавно мы писали о том, что делать, если вы планируете, но не делаете.

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