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Майже 15 мільйонів українців потребуватимуть допомоги психолога, — МОЗ

12 травня 2023 06:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Майже 15 мільйонів українців потребуватимуть допомоги психолога, — МОЗ
Українські військові на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько 15 мільйонів українців через війну з Російською Федерацією потребуватимуть психологічної допомоги та психосоціальної підтримки. Для цього держава вже підготувала вже близько 10 тисяч лікарів.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомила директорка Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров’я Олександра Машкевич.

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"Ми, як Міністерство охорони здоров’я, не можемо поділити всіх на соціальні групи, ми розуміємо, що і діти, і ветерани, військовослужбовці та їхні сім’ї, люди, які повернулися з полону, всі потребуватимуть надання цієї послуги", — сказала Машкевич.

За її словами, вже є підготовлені лікарі, вони пройшли спеціальне навчання від Всесвітньої організації охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров'я, та вже володіють навичками первинної психологічної допомоги. 

"Будь-яка людина, яка відчуває тривожність, певні зміни в своїй поведінці, може звернутися до цих лікарів та отримати першочерговий скринінг свого ментального здоров’я", — додала пані Олександра.

Нагадаємо, вчені з Великобританії, які досліджували 8780 випадків депресії, стверджують, що боротися з захворюванням на 300% допомагає хобі. Щоправда, це відноситься до легких і помірних випадків, але допомагає не доводити і до важких.

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