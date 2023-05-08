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Як подолати депресію: простий і дієвий спосіб

8 травня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Як подолати депресію: простий і дієвий спосіб
Фахівці радять спробувати щось нове. Фото: pixabay.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вчені з Великобританії, які досліджували 8780 випадків захворювання, стверджують боротися з депресією на 300% допомагає Хобі. Щоправда, це відноситься до легких і помірних випадків, але допомагає не доводити і до важких.

Саме дослідження почалося в 2004 році і тривало понад десять років. Як зазначає видання Glamour, на початку депресія спостерігалася у 15% опитаних, хобі було у 72%.

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Як відомо, депресія здатна виснажувати життєві сили людини, зумовлюючи відчуття постійної втоми та нездатність до повноцінного переживання емоцій. Це може знизити загальний тонус організму і навіть пригнічувати бажання звернутися по медичну допомогу.

Симптоми депресії у людей із захопленням виражалися на 30% менше, ніж у людей без захоплень. Імовірність виникнення депресії, за оцінками вчених, у людей, що володіють хобі, була нижче на 32%

Вчені з’ясували, що людей, вилікувалися завдяки захопленням, за ці десять років виявилося більше на 272%, ніж людей, яким хобі не допомогли.

Депресія здатна виснажувати життєві сили людини. Фото: УНІАН

Основні симптоми депресії:

  • пригнічений настрій;
  • відчуття втрати енергії;
  • постійна втома;
  • безсоння або сонливість;
  • почуття провини або нелюбові до себе та своїх вчинків;
  • зосередження думок на негативних подіях;
  • втрата зацікавленості до діяльності;
  • безнадійність;
  • втрата відчуття задоволення;
  • відсутність апетиту.

Спеціалісти кажуть, що людина може відчувати кілька симптомів, а проявлятися вони можуть по-різному. Якщо ви помічаєте у себе ці ознаки, зверніться за консультацією до сімейного лікаря.

Нагадаємо, травматичні події, зокрема, які стаються внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, можуть значно погіршити психологічний стан людини. Тому важливо уважно стежити за своїм здоров'ям та вміти розпізнавати депресію, щоб вчасно отримати допомогу. 

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