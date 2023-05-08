Как преодолеть депрессию: простой и действенный способ

Специалисты советуют попробовать что-нибудь новое. Фото: pixabay.com

Ученые из Великобритании за последний годы исследовали 8780 случаев заболевания. Говорят, что бороться с депрессией на 300% помогает хобби. Правда, это относится к легким и умеренным случаям, но и помогает не доводить до тяжелых.

Само исследование началось в 2004 году и длилось более десяти лет. Как отмечает издание Glamour, вначале депрессия наблюдалась у 15% опрошенных, хобби было у 72%.

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Как известно, депрессия способна истощать жизненные силы человека, обуславливая чувство постоянной усталости и неспособность к полноценному переживанию эмоций. Это может снизить общий тонус организма и даже подавлять желание обратиться за помощью.

Симптомы депрессии у людей с увлечением выражались на 30% меньше, чем у людей без увлечений. Вероятность возникновения депрессии, по оценкам ученых, у людей, владеющих хобби, была ниже на 32%.

Ученые выяснили, что людей, вылечившихся благодаря увлечениям, за эти десять лет оказалось больше на 272%, чем людей, которым хобби не помогли.

Депрессия способна истощать жизненные силы человека. Фото: УНИАН

Основные симптомы депрессии:

подавленное настроение;

ощущение потери энергии;

постоянная усталость;

бессонница или сонливость;

чувство вины или нелюбви к себе и своим поступкам;

сосредоточение мнений на негативных событиях;

потеря заинтересованности в деятельности;

безнадежность;

потеря ощущения удовольствия;

отсутствие аппетита.

Специалисты говорят, что человек может испытывать несколько симптомов, а проявляться они могут по-разному. Если вы замечаете эти признаки, обратитесь за консультацией к семейному врачу.

Напомним, травматические события, в частности, происходящие в результате полномасштабного вторжения России, могут значительно ухудшить психологическое состояние человека. Поэтому важно внимательно следить за своим здоровьем и уметь распознавать депрессию, чтобы получить помощь вовремя.