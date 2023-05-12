Почти 15 миллионов украинцев будут нуждаться в помощи психолога, — Минздрав

Украинские военные на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

Около 15 миллионов украинцев после войны с Российской Федерацией будут нуждаться в психологической помощи и психосоциальной поддержке. Для этого государство уже подготовило около 10 тысяч врачей.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщила директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Александра Машкевич.

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"Мы, как Министерство здравоохранения, не можем поделить всех на социальные группы, мы понимаем, что и дети, и ветераны, военнослужащие и их семьи, вернувшиеся из плена люди будут нуждаться в предоставлении этой услуги", — сказала Машкевич.

По ее словам, уже есть подготовленные врачи, они прошли специальное обучение от Всемирной организации здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения и уже владеют навыками первичной психологической помощи.

"Любой человек, чувствующий тревожность, определенные изменения в своем поведении, может обратиться к этим врачам и получить первоочередной скрининг своего ментального здоровья", — добавила Александра Машкевич.

Напомним, ученые из Великобритании, исследовавшие 8780 случаев депрессии, утверждают, что бороться с заболеванием на 300% помогает хобби. Правда, это относится к легким и умеренным случаям, но помогает не доводить и тяжелые.