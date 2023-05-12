Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Почти 15 миллионов украинцев будут нуждаться в помощи психолога, — Минздрав arrow

Почти 15 миллионов украинцев будут нуждаться в помощи психолога, — Минздрав

12 мая 2023 06:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Почти 15 миллионов украинцев будут нуждаться в помощи психолога, — Минздрав
Украинские военные на учениях. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около 15 миллионов украинцев после войны с Российской Федерацией будут нуждаться в психологической помощи и психосоциальной поддержке. Для этого государство уже подготовило около 10 тысяч врачей.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщила директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Александра Машкевич.

Читайте также:

"Мы, как Министерство здравоохранения, не можем поделить всех на социальные группы, мы понимаем, что и дети, и ветераны, военнослужащие и их семьи, вернувшиеся из плена люди будут нуждаться в предоставлении этой услуги", — сказала Машкевич.

По ее словам, уже есть подготовленные врачи, они прошли специальное обучение от Всемирной организации здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения и уже владеют навыками первичной психологической помощи.

"Любой человек, чувствующий тревожность, определенные изменения в своем поведении, может обратиться к этим врачам и получить первоочередной скрининг своего ментального здоровья", — добавила Александра Машкевич.

Напомним, ученые из Великобритании, исследовавшие 8780 случаев депрессии, утверждают, что бороться с заболеванием на 300% помогает хобби. Правда, это относится к легким и умеренным случаям, но помогает не доводить и тяжелые.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас