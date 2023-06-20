Які фрукти та овочі здатні зміцнити імунітет – що слід вживати восени

Сильна застуда в молодої дівчини в осінній період. Фото: Pexels

Медики розповіли, які фрукти та овочі з осіннього раціону харчування допоможуть зміцнити імунну систему людини. Як стверджують фахівці з дієтології, є певні овочі та фрукти, які допоможуть знизити ризик різних захворювань, які досить часто послаблюють організм людини восени.

Про це повідомляє Yahoo!Life

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Гарбуз

До складу гарбузу входить велика кількість карнітину, який, в свою чергу, надає енергію та активує функцію мозку. Також до його складу входить цинк, магній, фосфор, антиоксиданти та інші корисні елементи. Гарбузове насіння та масло містить також корисні жирні кислоти.

Гарбуз, який надає енергію та активує роботу мозку. Фото: Pexels

Гранат

Цей продукт містить амінокислоти та багато важливих компонентів, зокрема, натрій, танін та марганець, а також вітаміни В6, С та К. Зерна гранату здатні зміцнити послаблений організм після захворювань. Через протизапальні властивості гранат можна приймати під час кашлю, ангіни або ГРВІ.

Гранат, який варто приймати при кашлі, ангіні або ГРВІ. Фото: Pexels

Ріпа

Ріпа має низький рівень калорій та допомагає покращити процес травлення в шлунку. Вона містить вітаміни А, С, Е, РР, К, а також йод, залізо, кальцій тощо. Вона знижує ризик розвитку інфекцій, покращує процес метаболізму, зміцнює кістки, а також знижує ризик проблем з серцем та сосудами, та ймовірність раку.

Ріпа, яка знижує ризик розвитку інфекцій та зміцнює кістки. Фото: Pexels

Груша

Медики радять восени вживати грушу, яка містить кремній, мідь, кобальт та багато заліза. Кремній здатний сприяти синтезу колагену, а кобальт активує процес метаболізму фолієвої кислоти. За словами медиків, груша протистоїть застуді, кашлю, прибирає втому та запаморочення.

Груша, яка прибирає втому та протистоїть застуді. Фото: Pexels

Цвітна капуста

Цвітна капуста містить велику кількість вітаміну С, а також протизапальні властивості. Вона активує функцію мозку та чудово підійде для тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Вживаючи цю капусту в сирому вигляді, можна отримати більше вітамінів та корисних елементів.

Цвітна капуста, яка активує роботу мозку. Фото: Pexels

Журавлина

Ця ягода містить багато вітаміну С, який зміцнює імунну систему та бореться з простудою завдяки жарознижуючим та протизапальним властивостям. Журавлиний напій покращує стан ясен, а також допомагає людині бути більш працездатною.

Журавлина, які містить багато вітаміну С. Фото: Pexels

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