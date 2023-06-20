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Вживайте влітку, щоб не захворіти восени: ТОП-6 продуктів для імунітету

20 червня 2023 07:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які фрукти та овочі здатні зміцнити імунітет – що слід вживати восени
Сильна застуда в молодої дівчини в осінній період. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, які фрукти та овочі з осіннього раціону харчування допоможуть зміцнити імунну систему людини. Як стверджують фахівці з дієтології, є певні овочі та фрукти, які допоможуть знизити ризик різних захворювань, які досить часто послаблюють організм людини восени.

Про це повідомляє Yahoo!Life

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Які продукти здатні зміцнити імунітет восени?

Гарбуз

До складу гарбузу входить велика кількість карнітину, який, в свою чергу, надає енергію та активує функцію мозку. Також до його складу входить цинк, магній, фосфор, антиоксиданти та інші корисні елементи. Гарбузове насіння та масло містить також корисні жирні кислоти.

Тыква
Гарбуз, який надає енергію та активує роботу мозку. Фото: Pexels

Гранат

Цей продукт містить амінокислоти та багато важливих компонентів, зокрема, натрій, танін та марганець, а також вітаміни В6, С та К. Зерна гранату здатні зміцнити послаблений організм після захворювань. Через протизапальні властивості гранат можна приймати під час кашлю, ангіни або ГРВІ.

Гранат
Гранат, який варто приймати при кашлі, ангіні або ГРВІ. Фото: Pexels

Ріпа

Ріпа має низький рівень калорій та допомагає покращити процес травлення в шлунку. Вона містить вітаміни А, С, Е, РР, К, а також йод, залізо, кальцій тощо. Вона знижує ризик розвитку інфекцій, покращує процес метаболізму, зміцнює кістки, а також знижує ризик проблем з серцем та сосудами, та ймовірність раку.

Репа
Ріпа, яка знижує ризик розвитку інфекцій та зміцнює кістки. Фото: Pexels

Груша

Медики радять восени вживати грушу, яка містить кремній, мідь, кобальт та багато заліза. Кремній здатний сприяти синтезу колагену, а кобальт активує процес метаболізму фолієвої кислоти. За словами медиків, груша протистоїть застуді, кашлю, прибирає втому та запаморочення.

Груша
Груша, яка прибирає втому та протистоїть застуді. Фото: Pexels

Цвітна капуста

Цвітна капуста містить велику кількість вітаміну С, а також протизапальні властивості. Вона активує функцію мозку та чудово підійде для тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Вживаючи цю капусту в сирому вигляді, можна отримати більше вітамінів та корисних елементів.

Цветная капуста
Цвітна капуста, яка активує роботу мозку. Фото: Pexels

Журавлина

Ця ягода містить багато вітаміну С, який зміцнює імунну систему та бореться з простудою завдяки жарознижуючим та протизапальним властивостям. Журавлиний напій покращує стан ясен, а також допомагає людині бути більш працездатною.

Клюква
Журавлина, які містить багато вітаміну С. Фото: Pexels

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти здатні викликати печію у людини.

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