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Употребляйте летом, чтобы не заболеть осенью: ТОП-6 продуктов для иммунитета

20 июня 2023 07:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие фрукты и овощи способны укрепить иммунитет – что следует употреблять осенью
Сильная простуда у молодой девушки в осенний период. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какие фрукты и овощи из осеннего рациона питания помогут укрепить иммунную систему человека. Как утверждают специалисты по диетологии, есть определенные овощи и фрукты, которые помогут снизить риск различных заболеваний, довольно часто ослабляющих организм человека осенью.

Об этом сообщает Yahoo!Life

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Тыква

В состав тыквы входит большое количество карнитина, который, в свою очередь, придает энергии и активирует функцию мозга. Также в его состав входят цинк, магний, фосфор, антиоксиданты и другие полезные элементы. Тыквенные семена и масло содержат также полезные жирные кислоты.

Гарбуз
Тыква, которая придает энергии и активирует работу мозга. Фото: Pexels

Гранат

Этот продукт содержит аминокислоты и многие важные компоненты, в частности натрий, танин и марганец, а также витамины В6, С и К. Зерна граната способны укрепить ослабленный организм после заболеваний. Благодаря противовоспалительным свойствам гранат можно принимать во время кашля, ангины или ОРВИ.

Гранат
Гранат, который следует принимать при кашле, ангине или ОРВИ. Фото: Pexels

Репа

Репа имеет низкий уровень калорий и помогает улучшить пищеварительный процесс в желудке. Она содержит витамины А, С, Е, РР, К, а также йод, железо, кальций и т.д. Она снижает риск развития инфекций, улучшает процесс метаболизма, укрепляет кости, а также снижает риск проблем с сердцем и сосудами и вероятность возникновения рака.

Репа
Репа, снижающая риск развития инфекций и укрепляющая кости. Фото: Pexels

Груша

Медики советуют осенью употреблять грушу, содержащую кремний, медь, кобальт и много железа. Кремний способен улучшать синтез коллагена, а кобальт активирует процесс метаболизма фолиевой кислоты. По словам медиков, груша противостоит простуде, кашлю, убирает усталость и головокружение.

Груша
Груша, которая убирает усталость и противостоит простуде. Фото: Pexels

Цветная капуста

Цветная капуста содержит большое количество витамина С, а также обладает противовоспалительными свойствами. Она активирует функцию мозга и отлично подойдет для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Употребляя эту капусту в сыром виде, можно получить больше витаминов и полезных элементов.

Цветная капуста
Цветная капуста, активирующая работу мозга. Фото: Pexels

Клюква

Эта ягода содержит много витамина С, который укрепляет иммунную систему и борется с простудой благодаря жаропонижающим и противовоспалительным свойствам. Клюквенный напиток улучшает состояние десен, а также помогает человеку быть более работоспособным.

Журавлина
Клюква, содержащая много витамина С. Фото: Pexels

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