Какие фрукты и овощи способны укрепить иммунитет – что следует употреблять осенью

Сильная простуда у молодой девушки в осенний период. Фото: Pexels

Медики рассказали, какие фрукты и овощи из осеннего рациона питания помогут укрепить иммунную систему человека. Как утверждают специалисты по диетологии, есть определенные овощи и фрукты, которые помогут снизить риск различных заболеваний, довольно часто ослабляющих организм человека осенью.

Об этом сообщает Yahoo!Life

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Тыква

В состав тыквы входит большое количество карнитина, который, в свою очередь, придает энергии и активирует функцию мозга. Также в его состав входят цинк, магний, фосфор, антиоксиданты и другие полезные элементы. Тыквенные семена и масло содержат также полезные жирные кислоты.

Тыква, которая придает энергии и активирует работу мозга. Фото: Pexels

Гранат

Этот продукт содержит аминокислоты и многие важные компоненты, в частности натрий, танин и марганец, а также витамины В6, С и К. Зерна граната способны укрепить ослабленный организм после заболеваний. Благодаря противовоспалительным свойствам гранат можно принимать во время кашля, ангины или ОРВИ.

Гранат, который следует принимать при кашле, ангине или ОРВИ. Фото: Pexels

Репа

Репа имеет низкий уровень калорий и помогает улучшить пищеварительный процесс в желудке. Она содержит витамины А, С, Е, РР, К, а также йод, железо, кальций и т.д. Она снижает риск развития инфекций, улучшает процесс метаболизма, укрепляет кости, а также снижает риск проблем с сердцем и сосудами и вероятность возникновения рака.

Репа, снижающая риск развития инфекций и укрепляющая кости. Фото: Pexels

Груша

Медики советуют осенью употреблять грушу, содержащую кремний, медь, кобальт и много железа. Кремний способен улучшать синтез коллагена, а кобальт активирует процесс метаболизма фолиевой кислоты. По словам медиков, груша противостоит простуде, кашлю, убирает усталость и головокружение.

Груша, которая убирает усталость и противостоит простуде. Фото: Pexels

Цветная капуста

Цветная капуста содержит большое количество витамина С, а также обладает противовоспалительными свойствами. Она активирует функцию мозга и отлично подойдет для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Употребляя эту капусту в сыром виде, можно получить больше витаминов и полезных элементов.

Цветная капуста, активирующая работу мозга. Фото: Pexels

Клюква

Эта ягода содержит много витамина С, который укрепляет иммунную систему и борется с простудой благодаря жаропонижающим и противовоспалительным свойствам. Клюквенный напиток улучшает состояние десен, а также помогает человеку быть более работоспособным.

Клюква, содержащая много витамина С. Фото: Pexels

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