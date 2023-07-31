Чому краще не жувати жувальну гумку – медики виявили велику шкоду для здоров'я

Жінка, яка вживає шкідливу для здоров'я жувальну гумку. Фото: Freepik

Дуже велика кількість людей любить вживати жувальну гумку, намагаючись освіжити своє дихання або просто заради задоволення, не замислюючись про те, що вона, насправді, дуже шкідлива для здоров’я. Медики розкрили справжню шкоду жувальної гумки для організма.

Про це повідомляє Healthline.

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Медики пояснюють, що насправді жувальна гумка у своєму складі має один елемент, який здатний спровокувати онкологічне захворювання та астму. Якщо на упаковці вказана здатність продукту відбілювати зуби, скоріш за все, там є небезпечний для здоров’я діоксид титану.

Крім того, у більшості випадків ті, хто любить жувальні гумки, страждають від захворювань кишківника та шлунка.

Молода жінка, яка страждає від проблем зі шлунком. Фото: Freepik

Медики навіть змогли довести зв’язок між синдромом роздратованого кишечника та постійним вживанням жувальної гумки. Справа у тому, що людина, яка вживає жувальну гумку, заковтує надмірну кількість слини та повітря.

У результаті інших досліджень медикам вдалося виявили зв’язок між регулярним вживанням жуйки та мігренням. За словами медиків, коли людина вживає жувальну гумку, у скронево-щелепному суглобі виникає високий тиск, через що в людини починає боліти голова.

Молода жінка, яка страждає від сильного головного болю. Фото: Freepik

Також варто звернути особливу увагу на хімічний склад гумки, який буквально отруює організм людини. Саме через це медики дуже рекомендують зменшити кількість вживання освіжаючих жувальних гумок.

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