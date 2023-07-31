Почему лучше не жевать жевательную резинку – медики обнаружили большой вред здоровью

Женщина, употребляющая вредную для здоровья жевательную резинку. Фото: Freepik

Очень большое количество людей любит употреблять жевательную резинку, пытаясь освежить свое дыхание или просто ради удовольствия, не задумываясь о том, что она, на самом деле, очень вредна для здоровья. Медики раскрыли настоящий вред жевательной резинки для организма.

Об этом сообщает Healthline.

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Медики объясняют, что, на самом деле, жевательная резинка в своем составе имеет один элемент, способный спровоцировать онкологическое заболевание и астму. Если на упаковке указана способность продукта отбеливать зубы, скорее всего, там опасный для здоровья диоксид титана.

Кроме того, в большинстве случаев те, кто любит жевательные резинки, страдают от заболеваний кишечника и желудка.

Молодая женщина, страдающая от проблем с желудком. Фото: Freepik

Медики даже смогли доказать связь между синдромом раздраженного кишечника и постоянным употреблением жевательной резинки. Дело в том, что человек, употребляющий жевательную резинку, заглатывает избыточное количество слюны и воздуха.

В результате других исследований медикам удалось обнаружить связь между регулярным употреблением жвачки и мигренью. По словам медиков, когда человек употребляет жевательную резинку, в височно-челюстном суставе возникает высокое давление, из-за чего у человека начинает болеть голова.

Молодая женщина, страдающая от сильных головных болей. Фото: Freepik

Также следует обратить особое внимание на химический состав резинки, буквально отравляющий организм человека. Именно поэтому медики очень рекомендуют уменьшить количество употребления освежающих жевательных резинок.

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