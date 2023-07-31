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Откажитесь, пока не поздно! Почему медики категорически не советуют жевать жвачку

31 июля 2023 07:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему лучше не жевать жевательную резинку – медики обнаружили большой вред здоровью
Женщина, употребляющая вредную для здоровья жевательную резинку. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Очень большое количество людей любит употреблять жевательную резинку, пытаясь освежить свое дыхание или просто ради удовольствия, не задумываясь о том, что она, на самом деле, очень вредна для здоровья. Медики раскрыли настоящий вред жевательной резинки для организма.

Об этом сообщает Healthline.

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Медики объясняют, что, на самом деле, жевательная резинка в своем составе имеет один элемент, способный спровоцировать онкологическое заболевание и астму. Если на упаковке указана способность продукта отбеливать зубы, скорее всего, там опасный для здоровья диоксид титана.

Кроме того, в большинстве случаев те, кто любит жевательные резинки, страдают от заболеваний кишечника и желудка.

Проблемы со желудком
Молодая женщина, страдающая от проблем с желудком. Фото: Freepik

Медики даже смогли доказать связь между синдромом раздраженного кишечника и постоянным употреблением жевательной резинки. Дело в том, что человек, употребляющий жевательную резинку, заглатывает избыточное количество слюны и воздуха.

В результате других исследований медикам удалось обнаружить связь между регулярным употреблением жвачки и мигренью. По словам медиков, когда человек употребляет жевательную резинку, в височно-челюстном суставе возникает высокое давление, из-за чего у человека начинает болеть голова.

Мигрень
Молодая женщина, страдающая от сильных головных болей. Фото: Freepik

Также следует обратить особое внимание на химический состав резинки, буквально отравляющий организм человека. Именно поэтому медики очень рекомендуют уменьшить количество употребления освежающих жевательных резинок.

Напомним, мы писали о том, какой продукт питания медики категорически запрещают употреблять перед сном.

Раньше мы рассказывали о том, почему нужно добавить щавель в свой рацион питания.

Также мы сообщали о том, есть ли настоящий риск заболеть от кондиционера.

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