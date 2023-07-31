Почему лучше не жевать жевательную резинку – медики обнаружили большой вред здоровью

Откажитесь, пока не поздно! Почему медики категорически не советуют жевать жвачку
Очень большое количество людей любит употреблять жевательную резинку, пытаясь освежить свое дыхание или просто ради удовольствия, не задумываясь о том, что она, на самом деле, очень вредна для здоровья. Медики раскрыли настоящий вред жевательной резинки для организма.
Об этом сообщает Healthline.
Медики объясняют, что, на самом деле, жевательная резинка в своем составе имеет один элемент, способный спровоцировать онкологическое заболевание и астму. Если на упаковке указана способность продукта отбеливать зубы, скорее всего, там опасный для здоровья диоксид титана.
Кроме того, в большинстве случаев те, кто любит жевательные резинки, страдают от заболеваний кишечника и желудка.
Медики даже смогли доказать связь между синдромом раздраженного кишечника и постоянным употреблением жевательной резинки. Дело в том, что человек, употребляющий жевательную резинку, заглатывает избыточное количество слюны и воздуха.
В результате других исследований медикам удалось обнаружить связь между регулярным употреблением жвачки и мигренью. По словам медиков, когда человек употребляет жевательную резинку, в височно-челюстном суставе возникает высокое давление, из-за чего у человека начинает болеть голова.
Также следует обратить особое внимание на химический состав резинки, буквально отравляющий организм человека. Именно поэтому медики очень рекомендуют уменьшить количество употребления освежающих жевательных резинок.
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