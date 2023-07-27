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Чому люди позіхають: медики розклали все "по поличках"

27 липня 2023 18:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому люди позіхають – медики пояснили справжні причини
Чоловік із чашкою кави, який позіхає. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Людина, у середньому, може позіхати від п’яти до десяти разів на день, цьому сприяє декілька певних причин. Медики детальніше пояснили, з яких причин люди постійно позіхають вдома, на роботі, на вулиці, в транспорті або у колі друзів.

Про це повідомляє MUSC Health.

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Чому люди позіхають? 

Люди можуть позіхати вдень та вночі, у колі друзів, на вулиці, вдома, в офісі тощо. Іноді позіхання роздратовує оточуючих, а самі люди не розуміють, чому вони так часто це роблять. Тому медики пояснили, чому це відбувається.

Відсутність цікавих речей навколо

Коли навколо людини немає нічого цікавого, за чим вона може із захватом стежити, вона починає відчувати сонливість та починає позіхати. У цій ситуації позіхання вказує на те, що людині стало нудно або вона просто втомилася.

Зевота мужчины
Позіхання чоловіка, якому стало нудно. Фото: Freepik

Терморегуляція мозку

Медики стверджують, що позіхання підтримує температуру, яка є в головному мозку. За думкою дослідників, повітря, яке людина вдихає, охолоджує мозок.

Пробудження або сонливість 

Досить часто людина позіхає після того, як прокинулася, або перед тим, як лягати спати.

Зевота мужчины после пробуждения
Позіхання молодого чоловіка після пробудження. Фото: Freepik

Захисний рефлекс

За словами медиків, людина позіхає через те, що по поверхні легенів перерозподіляється сурфактант, тобто, речовина, яка захищає повітряні мішечки в легенях.

Тиск у вухах

Вчені стверджують, що позіхання допомагає відкривати так звані євстахієві труби, які регулюють тиск повітря у вусі. Цю теорію можна перевірити у літаку, коли через зміну висоти починає тиснути у вухах. Коли літак злітає, позіхання зменшує тиск у вухах.

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