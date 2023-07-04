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Чи можна насправді захворіти від кондиціонеру: експерти пояснили

4 липня 2023 15:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи можна захворіти через кондиціонер – пояснення від експертів
Використання кондиціонеру, від якого людина може захворіти. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Серед фахівців дуже популярним питанням є те, чи можна захворіти через кондиціонер. Тому експерти пояснили, чи насправді кондиціонер є одним з головних факторів, через який люди можуть дуже часто кашляти чи мати нежить.

Про це повідомляє The New York Times.

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Хтось із експертів впевнений, що холодне повітря, яке з’являється від роботи кондиціонера, може пересушити слизову оболонку носа. Саме через це всередині носу активно виробляється слиз та збільшується його в’язкість, через що з’являється нежить.

Інші ж спеціалісти вважають, що нежить може з’являтися не через сам кондиціонер, а через бруд, алергени та пил, які містить повітря, що поширюється в приміщенні. Кондиціонер може активувати поширення цих речовин, через що страждає слизова оболонка носа та виникають неприємні відчуття.

Использование кондиционера
Використання кондиціонеру, від якого можна захворіти. Фото: Freepik

Втім, попри те, що вчені поки точно не визначили, чи можна захворіти через кондиціонер, експерти розповіли, як можна вберегти себе від проблем через нього.

Як не захворіти через кондиціонер?

Зменшити ризик сухості слизової оболонки носа можна, зберігаючи відповідний рівень вологості вдома. Дуже важливо також ретельно чистити кондиціонери, щоб не дозволити бактеріям поширюватися в приміщенні.

Ремонт кондиционера
Ремонт кондиціонеру, в якому потрібно прибирати пил та бруд. Фото: Freepik

Варто зазначити, що організм кожної людини може по-різному сприймати наслідки роботи кондиціонера. Якщо в носі з’явився дискомфорт або людині важко дихати під час роботи кондиціонера, варто звернутися до спеціаліста за консультацією.

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