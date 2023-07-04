Можно ли заболеть из-за кондиционера – объяснение от экспертов

Использование кондиционера, от которого человек может заболеть. Фото: Freepik

Среди специалистов очень популярным вопросом является то, можно ли заболеть из-за кондиционера. Поэтому эксперты объяснили, действительно ли кондиционер является одним из главных факторов, из-за которого люди могут очень часто кашлять или иметь насморк.

Об этом сообщает The New York Times.

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Кто-то из экспертов уверен, что холодный воздух, появляющийся от работы кондиционера, может пересушить слизистую носа. Именно поэтому внутри носа активно вырабатывается слизь и увеличивается его вязкость, из-за чего появляется насморк.

Другие же специалисты считают, что насморк может появляться не из-за самого кондиционера, а из-за грязи, аллергенов и пыли, которые содержит воздух, распространяющийся в помещении. Кондиционер может активировать распространение этих веществ, из-за чего страдает слизистая носа и возникают неприятные ощущения.

Использование кондиционера, от которого можно заболеть. Фото: Freepik

Впрочем, несмотря на то, что ученые пока точно не определили, можно ли заболеть из-за кондиционера, эксперты рассказали, как можно уберечь себя от проблем из-за него.

Как не заболеть из-за кондиционера?

Уменьшить риск сухости слизистой носа можно, сохраняя соответствующий уровень влажности дома. Очень важно также тщательно чистить кондиционеры, чтобы не позволить бактериям распространяться в помещении.

Ремонт кондиционера, в котором нужно убирать пыль и грязь. Фото: Freepik

Следует отметить, что организм каждого человека может по-разному воспринимать последствия работы кондиционера. Если в носу появился дискомфорт или человеку тяжело дышать во время работы кондиционера, следует обратиться к специалисту за консультацией.

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