Почему люди зевают – медики объяснили настоящие причины

Мужчина с чашкой кофе, который зевает. Фото: Freepik

Человек, в среднем, может зевать от пяти до десяти раз в день, этому способствует несколько определенных причин. Медики подробнее объяснили, по каким причинам люди постоянно зевают дома, на работе, на улице, в транспорте или в кругу друзей.

Об этом сообщает MUSC Health.

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Почему люди зевают?

Люди могут зевать днем и ночью, в кругу друзей, на улице, дома, в офисе и т.д. Иногда зевота раздражает окружающих, а сами люди не понимают, почему они так часто это делают. Потому медики объяснили, почему это происходит.

Отсутствие интересных вещей вокруг

Когда вокруг человека нет ничего интересного, за чем он может с увлечением следить, он начинает чувствовать сонливость и начинает зевать. В этой ситуации зевота указывает на то, что человеку стало скучно или он просто устал.

Зевота мужчины, которому стало скучно. Фото: Freepik

Терморегуляция мозга

Медики утверждают, что зевота поддерживает температуру, которая есть в головном мозге. По мнению исследователей, воздух, который человек вдыхает, охлаждает мозг.

Пробуждение или сонливость

Довольно часто человек зевает после того, как проснулся, или перед тем, как ложиться спать.

Зевота молодого человека после пробуждения. Фото: Freepik

Защитный рефлекс

По словам медиков, человек зевает из-за того, что по поверхности легких перераспределяется сурфактант, то есть, вещество, которое защищает воздушные мешочки в легких.

Давление в ушах

Ученые утверждают, что зевота помогает открывать так называемые евстахиевые трубы, регулирующие давление воздуха в ухе. Эту теорию можно проверить в самолете, когда из-за смены высоты начинает давить в ушах. Когда самолет взлетает, зевота уменьшает давление в ушах.

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