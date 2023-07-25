Що категорично не можна їсти перед сном – медики назвали небезпечний продукт

Жінка в піжамі біля холодильнику перед сном. Фото: Freepik

Сьогоднішній ритм життя в кожної людини є досить активним, через це деякі люди просто забувають або не встигають їсти, тому роблять це перед сном. Але далеко не все можна есть перед сном, тому потрібно знати про те, який продукт категорично не можна вживати перед тим, як йти спати.

Новини.LIVE розповідає про те, який продукт категорично забороняється їсти перед сном.

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Деякі люди вже давно не вживають нічого на сніданок, тому починають їсти ближче до обіду. Але через це в організмі порушуються всі біологічні процеси, тому організм потребує добавки у вечірній час. Втім, далеко не все можна споживати перед сном.

Сон, перед яким не слід вживати певні продукти. Фото: Freepik

Не секрет, що сон є найважливішим моментом в житті кожної людини, але цей цикл можна порушити вживанням їжі в невідповідний час. Медики радять вечеряти не пізніше, ніж за три або чотири години до того, як йти спати.

Що категорично не можна вживати перед сном?

За словами медиків, варто не вживати важку їжу, для якої в організмі потрібні радикальні внутрішні ресурси.

Так, медики категорично забороняють вживати на вечерю червоне м’ясо, яке має багато сполук та складних структур. На те, що переварити це м’ясо, організму потрібно більше сил.

Червоне м'ясо, яке не можна вживати перед сном. Фото: Freepik

Якщо вживати червоне м’ясо, можна порушити біологічні ритми, через що людина матиме погане самопочуття після сну, вона відчуватиме важкість в шлунку або навіть захворіє. Медики радять змінити червоне м’ясо на легкі страви, а також рибу або птицю, а найкращим варіантом будуть яйця.

Річ у тому, що за декілька годин до сну в організмі зупиняється процес перетравлення їжу. А під час сну організму потрібно більше відновлюватися, а не витрачати свої сили на переробку страв, які дуже погано впливають на нього.

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