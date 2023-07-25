Что категорически нельзя есть перед сном – медики назвали опасный продукт

Женщина в пижаме возле холодильника перед сном. Фото: Freepik

Сегодняшний ритм жизни у каждого человека достаточно активен, из-за чего некоторые люди просто забывают или не успевают есть, поэтому делают это перед сном. Но далеко не все можно есть перед сном, поэтому нужно знать о том, какой продукт категорически нельзя употреблять перед тем, как идти спать.

Новини.LIVE рассказывает о том, какой продукт категорически запрещается есть перед сном.

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Некоторые люди уже давно не употребляют ничего на завтрак, поэтому начинают есть поближе к обеду. Но из-за этого в организме нарушаются все биологические процессы, поэтому организм нуждается в добавках в вечернее время. Впрочем, далеко не все можно есть перед сном.

Сон, перед которым не следует употреблять определенные продукты. Фото: Freepik

Не секрет, что сон является важнейшим моментом в жизни каждого человека, но этот цикл можно нарушить употреблением еды в неподходящее время. Медики советуют ужинать не позже чем за три или четыре часа до того, как идти спать.

Что категорически нельзя употреблять перед сном?

По словам медиков, следует не употреблять тяжелую пищу, для которой в организме нужны радикальные внутренние ресурсы.

Так, медики категорически запрещают употреблять на ужин красное мясо, имеющее множество соединений и сложных структур. На то, что переварить это мясо, организму нужно больше сил.

Красное мясо, которое нельзя есть перед сном. Фото: Freepik

Если употреблять красное мясо, можно нарушить биологические ритмы, из-за чего у человека будет плохое самочувствие после сна, он будет испытывать тяжесть в желудке или даже заболеет. Медики советуют сменить красное мясо на легкие блюда, рыбу или птицу, а лучшим вариантом будут яйца.

Дело в том, что за несколько часов до сна в организме останавливается процесс переваривания пищи. А во время сна организму нужно больше восстанавливаться, а не тратить свои силы на переработку блюд, которые очень плохо влияют на него.

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