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Чому медики наполегливо рекомендують вживати щавель: що в ньому такого

24 липня 2023 19:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Яку користь для організму несе щавель – ви будете шоковані
Приготування страв з щавелю, який має неймовірну користь для здоров'я. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики пояснили, чому так важливо додати популярний щавель, який багато хто любить додавати до страв, до свого раціону харчування. За словами фахівців, щавель має у своєму складі багато мінералів та корисних вітамінів, які так необхідні організму.

Про це повідомляє Food Network.

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Медики стверджують, що зелений щавель, який має кислий смак, містить вітаміни групи В, а також вітаміни C, K, E, біотин, β-каротин, ефірні масла, флавоноїди і антоціани. Крім того, до складу щавлю входить багато заліза, фосфору та магнію.

Користь щавлю для здоров’я

По-перше, щавель позбавляє від цинги, анемії та різних авітамінозів, які з’являються через нестачу вітамінів в організмі. У 100 грамах цієї рослини є 55% добової норми вітаміну С. Завдяки цьому в організмі активніше всмоктується залізо, а тому — підвищується рівень гемоглобіну в крові.

Щавель
Щавель, який позбавляє від авітамінозів, анемії та цинги. Фото: Freepik

По-друге, його слід вживати людям, які страждають від гастриту, адже він підвищує кислотність і покращує процес травлення, стимулюючи роботу кишківника. Невелика кількість соку зі щавля має посилювати роботу жовчогінного міхура.

Щавель дуже часто використовують для лікування серцево-судинних захворювань, а також для виведення шкідливого холестерину з організму людини. Крім того, ця рослина підтримує м'язовий тонус та зміцнює нервову систему.

Нервы
Проблеми з нервовою системою, які можна прибрати за допомогою щавлю. Фото: Freepik

Також його використовують для того, щоб прибрати проблеми, які з’являються під час менопаузи. 

Вітаміни групи В та антиоксиданти, що входять до складу щавлю, беруть участь в оновленні клітин. У поєднанні з вітаміном А ці компоненти відновлюють зір людини. А калій, що міститься у щавлі, покращує процеси регуляції артеріального тиску.

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