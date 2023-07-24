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Почему медики настоятельно рекомендуют употреблять щавель: что в нем такого

24 июля 2023 19:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какую пользу для организма несет щавель – вы будете в шоке
Приготовление блюд из щавеля, который имеет невероятную пользу для здоровья. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики объяснили, почему так важно добавить популярный щавель, который многие любят добавлять в блюда, в свой рацион питания. По словам специалистов, щавель имеет в своем составе много минералов и полезных витаминов, которые так необходимы организму.

Об этом сообщает Food Network.

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Медики утверждают, что зеленый щавель, имеющий кислый вкус, содержит витамины группы В, а также витамины C, K, E, биотин, β-каротин, эфирные масла, флавоноиды и антоцианы. Кроме того, в состав щавеля входит много железа, фосфора и магния.

Польза щавеля для здоровья

Во-первых, щавель избавляет от цинги, анемии и разных авитаминозов, которые появляются из-за недостатка витаминов в организме. В 100 грамах этого растения есть 55% суточной нормы витамина С. Благодаря этому в организме активнее всасывается железо, а потому — повышается уровень гемоглобина в крови.

Щавель
Щавель, избавляющий от авитаминозов, анемии и цинги. Фото: Freepik

Во-вторых, его следует употреблять людям, страдающим от гастрита, ведь он повышает кислотность и улучшает процесс пищеварения, стимулируя работу кишечника. Небольшое количество сока из щавеля должно усиливать работу желчегонного пузыря.

Щавель очень часто используется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также для выведения вредного холестерина из организма человека. Кроме того, это растение поддерживает мышечный тонус и укрепляет нервную систему.

Нервы
Проблемы с нервной системой, которые можно убрать с помощью щавеля. Фото: Freepik

Также его используют для того, чтобы убрать проблемы, которые появляются во время менопаузы.

Витамины группы В и антиоксиданты, которые входят в состав щавеля, участвуют в обновлении клеток. В сочетании с витамином А эти компоненты восстанавливают зрение человека. А калий, содержащийся в щавеле, улучшает процессы регуляции артериального давления.

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