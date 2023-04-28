Які продукти псують зуби – несподіваний перелік

ТОП 5 неочевидних продуктів, які псують зуби: медики радять терміново від них відмовитися
Медики розповіли, які несподівані продукти харчування погано впливають на стан зубів людини. Лікарі-стоматологи підкреслили, що різні солодощі дуже псують здоров’я зубів, тому важливо знати, які продукти можуть вплинути на карієс та зубну емаль.
Про це повідомляє портал "Healthline"
Всім відомо, що різні продукти з високим вмістом цукру та смаколики дуже впливають на здоров’я людини. Наприклад, солодощі здатні зіпсувати фігуру людини, а також стан здоров’я зубів. Тому важливо знати, які популярні продукти харчування, які ніхто навіть не підозрював, можуть вплинути на зубну емаль.
Які продукти здатні зіпсувати стан зубів?
Лушпиння від насіння соняшника
Спеціалісти зі стоматології зазначили, що саме лушпиння від цього насіння дуже негативно впливає на ротову порожнину. Крім того, гігієна цього лушпиння знаходиться на нульовому рівні. Саме тому медики рекомендують не вживати це лушпиння.
Лимонади
Медики не радять вживати цей вид напоїв навіть, якщо вони містять 0% цукру. Річ у тому, що до складу лимонадів входить велика кількість лимонної кислоти, яка здатна роз’їсти зубну емаль та спровокувати ризик появи дірок в зубах.
Сухофрукти
Лікарі радять не вживати також й сухофрукти, які дуже часто засмічують канавки зубів. Крім того, сухофрукти дуже часто провокують появу бактерій в ротовій порожнині.
Чіпси
Медики радять не вживати чіпси через те, що крохмаль, з яких їх виготовляють, перетворюється на цукор. Цукор, в свою чергу, стає кислотою, яка роз’їдає зубну емаль та провокує появу карієсу.
Алкогольні напої
Стоматологи зазначили, що алкоголь теж краще виключити зі свого раціону харчування. Справа в тому, що алкогольні напої псують зубну емаль. Зокрема, мова йде про червоне вино, яке сильніше псує емаль.
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