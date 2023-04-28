Які продукти псують зуби – несподіваний перелік

Продукт, який здатний зіпсувати зубну емаль. Фото: Freepik

Медики розповіли, які несподівані продукти харчування погано впливають на стан зубів людини. Лікарі-стоматологи підкреслили, що різні солодощі дуже псують здоров’я зубів, тому важливо знати, які продукти можуть вплинути на карієс та зубну емаль.

Про це повідомляє портал "Healthline"

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Всім відомо, що різні продукти з високим вмістом цукру та смаколики дуже впливають на здоров’я людини. Наприклад, солодощі здатні зіпсувати фігуру людини, а також стан здоров’я зубів. Тому важливо знати, які популярні продукти харчування, які ніхто навіть не підозрював, можуть вплинути на зубну емаль.

Які продукти здатні зіпсувати стан зубів?

Лушпиння від насіння соняшника

Насіння соняшника, яке погано впливає на ротову порожнину. Фото ілюстративне: Pixabay

Спеціалісти зі стоматології зазначили, що саме лушпиння від цього насіння дуже негативно впливає на ротову порожнину. Крім того, гігієна цього лушпиння знаходиться на нульовому рівні. Саме тому медики рекомендують не вживати це лушпиння.

Лимонади

Лимонади, які роз'їдають зубну емаль. Фото ілюстративне: Pexels

Медики не радять вживати цей вид напоїв навіть, якщо вони містять 0% цукру. Річ у тому, що до складу лимонадів входить велика кількість лимонної кислоти, яка здатна роз’їсти зубну емаль та спровокувати ризик появи дірок в зубах.

Сухофрукти

Сухофрукти, які розмножують бактерії в роті. Фото: Pixabay

Лікарі радять не вживати також й сухофрукти, які дуже часто засмічують канавки зубів. Крім того, сухофрукти дуже часто провокують появу бактерій в ротовій порожнині.

Чіпси

Чіпси, які провокують появу карієсу. Фото: Pinterest

Медики радять не вживати чіпси через те, що крохмаль, з яких їх виготовляють, перетворюється на цукор. Цукор, в свою чергу, стає кислотою, яка роз’їдає зубну емаль та провокує появу карієсу.

Алкогольні напої

Алкогольні напої, які псують зубну емаль. Фото ілюстративне: Pixabay

Стоматологи зазначили, що алкоголь теж краще виключити зі свого раціону харчування. Справа в тому, що алкогольні напої псують зубну емаль. Зокрема, мова йде про червоне вино, яке сильніше псує емаль.

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