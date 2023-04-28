Какие продукты портят зубы – неожиданный список

Продукт, способный испортить зубную эмаль. Фото: Freepik

Медики рассказали, какие неожиданные продукты питания влияют плохо на состояние зубов человека. Врачи-стоматологи подчеркнули, что разные сладости сильно портят здоровье зубов, поэтому важно знать, какие продукты могут повлиять на кариес и зубную эмаль.

Об этом сообщает портал "Healthline"

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Всем известно, что разные продукты с высоким содержанием сахара и сладости оказывают большое влияние на здоровье человека. К примеру, сладости способны испортить фигуру человека, а также состояние здоровья зубов. Поэтому важно знать, какие популярные продукты питания, о которых даже никто не подозревал, могут повлиять на зубную эмаль.

Какие продукты способны испортить состояние зубов?

Шелуха от семян подсолнуха

Семена подсолнечника, которые плохо влияют на полость рта. Фото иллюстративное: Pixabay

Специалисты по стоматологии отметили, что именно шелуха от этих семян очень негативно влияет на полость рта. Кроме того, гигиена этой шелухи находится на нулевом уровне. Именно поэтому медики рекомендуют не употреблять эту шелуху.

Лимонады

Лимонады, разъедающие зубную эмаль. Фото иллюстративное: Pexels

Медики не советуют употреблять этот вид напитков даже если они содержат 0% сахара. Дело в том, что в состав лимонадов входит большое количество лимонной кислоты, способной разъесть зубную эмаль и спровоцировать риск появления дыр в зубах.

Сухофрукты

Сухофрукты, размножающие бактерии во рту. Фото: Pixabay

Врачи советуют не употреблять также сухофрукты, которые очень часто засоряют канавки зубов. Кроме того, сухофрукты очень часто провоцируют появление бактерий в полости рта.

Чипсы

Чипсы, провоцирующие появление кариеса. Фото: Pinterest

Медики советуют не употреблять чипсы из-за того, что крахмал, из которого их производят, превращается в сахар. Сахар, в свою очередь, становится кислотой, которая разъедает зубную эмаль и провоцирует появление кариеса.

Алкогольные напитки

Алкогольные напитки, портящие зубную эмаль. Фото иллюстративное: Pixabay

Стоматологи отметили, что алкоголь тоже лучше исключить из рациона питания. Дело в том, что алкогольные напитки портят зубную эмаль. В частности, речь идет о красном вине, которое сильнее портит эмаль.

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