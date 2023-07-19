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Покращує сон та запобігає розвитку раку: сім причин їсти черешню кожен день

19 липня 2023 21:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому потрібно їсти черешню кожен день – сім причин
Молода дівчина, яка вживає корисну для здоров'я черешню. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики стверджують, що така популярна літня ягода, як черешня, містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які так необхідні організму людини. Вони назвали сім причин, за яких потрібно додати черешню до свого раціону харчування.

Про це повідомляє Northwest cherry growers.

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Чому потрібно їсти черешню кожен день?

Має велику кількість антиоксидантів

Деякі фахівці стверджують, що чим темніший відтінок черешні, тим вищий рівень антиоксидантів вона має. Ці антиоксиданти запобігають пошкодженню клітин, яке може спровокувати захворювання. У складі цієї ягоди є вітамін С, який сприяє виробленню колагену в організмі.

Черешня
Черешня, яка має велику кількість антиоксидантів. Фото: Freepik

Запобігає росту клітин раку 

Медики стверджують, що сполуки, які входять до складу черешні, не дає раковим клітинам розвиватися. Зокрема, це стосується клітин молочної та підшлункової залози, печінки, легень, шкіри, а також товстої кишки. У темних сортах черешні є фенольні кислоти, антоціани та флавоноїди, які не дають раковим клітинам молочної залози розвиватися.

Зменшує процес окиснення та запалення

Фахівці зазначили, що через ці властивості черешню обов’язково потрібно вживати людям, які страждають від подагри та артриту.

Артрит у пожилого человека
Літня людина, яка страждає від артриту. Фото: Freepik

Відновлює організм після фізичних навантажень в тренажерній залі

Окрім антиоксидантів, черешня має протизапальні властивості, а поєднання цих двох чинників допомагає відновити м’язи після тренування та полегшує біль. Ця ягода зменшує запалення, адже за впливом вона схожа на ібупрофен.

Покращує якість сну

Черешня містить харчову добавку, яка допомагає людині, яка страждає від безсоння. Ця популярна літня ягода допомагає підвищити рівень мелатоніну, тобто, природного гормону.

Бессонница
Молода дівчина, яка страждає від безсоння. Фото: Freepik

Зменшує ризик розвитку проблем із серцем та судинами 

Черешня здатна знизити ризик серцево-судинних захворювань, а також має у своєму складі калій та натрій. Продукти, які мають ці речовини, здатні знизити ризик цих захворювань, знижуючи артеріальний тиск.

Знижує ризик діабету другого типу

Ця ягода містить низький глікемічний індекс та клітковину, які здатні добре впливати на рівень глюкози в крові. Медики стверджують, що черешня здатна знизити ризик порушень процесу метаболізму, які пов’язані з діабетом другого типу.

Нагадаємо, ми писали про те, чому картопля фрі є дуже небезпечною для здоров’я. 

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Також ми повідомляли про те, чи корисним для здоров’я є вживання риби.

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