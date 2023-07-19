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Улучшает сон и предотвращает развитие рака: семь причин есть черешню каждый день

19 июля 2023 21:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему нужно есть черешню каждый день – семь причин
Молодая девушка, употребляющая полезную для здоровья черешню. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики утверждают, что такая популярная летняя ягода, как черешня, содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые так необходимы организму человека. Они назвали семь причин, по которым нужно добавить черешню в свой рацион питания.

Об этом сообщает Northwest cherry growers.

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Почему нужно есть черешню каждый день?

Имеет большое количество антиоксидантов

Некоторые специалисты утверждают, что чем темнее оттенок черешни, тем выше уровень антиоксидантов в ней. Эти антиоксиданты предотвращают повреждение клеток, которое может спровоцировать заболевание. В составе этой ягоды есть витамин С, способствующий выработке коллагена в организме.

Черешня
Черешня, имеющая большое количество антиоксидантов. Фото: Freepik

Предотвращает рост клеток рака

Медики утверждают, что входящие в состав черешни соединения не дают раковым клеткам развиваться. В частности, это касается клеток молочной и поджелудочной железы, печени, легких, кожи и толстой кишки. В темных сортах черешни есть фенольные кислоты, антоцианы и флавоноиды, которые не дают раковым клеткам молочной железы развиваться.

Уменьшает процесс окисления и воспаления

Специалисты отметили, что из-за этих свойств черешню обязательно нужно употреблять людям, страдающим от подагры и артрита.

Артрит у пожилого человека
Пожилой человек, страдающий от артрита. Фото: Freepik

Восстанавливает организм после физических нагрузок в тренажерном зале

Кроме антиоксидантов, черешня обладает противовоспалительными свойствами, а сочетание этих двух факторов помогает восстановить мышцы после тренировки и облегчает боль. Эта ягода уменьшает воспаление, ведь по влиянию она похожа на ибупрофен.

Улучшает качество сна

Черешня содержит пищевую добавку, которая помогает человеку, страдающему от бессонницы. Эта популярная летняя ягода помогает повысить уровень мелатонина, то есть, природного гормона.

Бессонница
Молодая девушка, страдающая от бессонницы. Фото: Freepik

Уменьшает риск развития проблем с сердцем и сосудами

Черешня способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также имеет в своем составе калий и натрий. Продукты, содержащие эти вещества, способны снизить риск этих заболеваний, снижая артериальное давление.

Снижает риск диабета второго типа

Эта ягода содержит низкий гликемический индекс и клетчатку, способные хорошо влиять на уровень глюкозы в крови. Медики утверждают, что черешня способна снизить риск нарушений процесса метаболизма, связанных с диабетом второго типа.

Напомним, мы писали о том, почему картофель фри очень опасен для здоровья.

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