Який фрукт допомагає покращити стан кишківника – медики назвали його

Проблеми з кишківником у дорослої людини. Фото: Freepik

Медики розповіли, який популярний, але не всіма улюблений фрукт здатний позитивно впливали на кишківник людини. Як стверджують американські дослідники, додавання авокадо до свого раціону харчування допоможе покращити здоров’я кишківника.

Про це повідомляє Very Well Health.

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Користь авокадо для кишківника

Американські дослідники встановили, що додавання цього фрукта до щоденного раціону харчування допоможе покращити стан кишківника людини. Варто зазначити, що вчені знали про безліч корисних властивостей цього фрукту, але про його вплив на шлунково–кишкову систему вони знали мало.

Крім того, цей фрукт зменшує кількість жовчних кислот та збільшує рівень вмісту корисних жирів.

Приготування страв з додаванням авокадо. Фото: Pexels

Дослідження вчених

Американські вчені провели експеримент та з’ясували, як авокадо впливає на організм людини. В ході дослідження брали участь 163 добровільця. Так, одна група вживала авокадо замість їжі, в результаті чого в їхньому організмі зменшувалася велика кількість жиру.

За словами фахівців, у людей, які щодня вживали авокадо, підвищувався рівень кишкових мікробів. Ці мікроби, в свою чергу, розщеплюють клітковину, а також виробляють метаболіти. Також ці компоненти здатні підтримувати стан здоров’я одного з найважливіших органів людини.

Приготування салату з авокадо. Фото: Pexels

Спеціалісти зазначити, що до складу цього фрукту входить близько 12 грамів клітковини, а в день людині потрібно вживати 28–34 г. Медики пояснили, що велика кількість людей вживають мало речовини, яка покращує функціонування кишківника.

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