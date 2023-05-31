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Не все любят, но надо: каким фруктом можно нормализовать работу кишечника

31 мая 2023 06:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какой фрукт помогает улучшить состояние кишечника – медики назвали его
Проблемы с кишечником у взрослого человека. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какой популярный, но не всеми любимый фрукт способен оказывать положительное влияние на кишечник человека. Как утверждают американские исследователи, добавление авокадо в свой рацион питания поможет улучшить здоровье кишечника.

Об этом сообщает Very Well Health.

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Польза авокадо для кишечника

Американские исследователи установили, что добавление этого фрукта в ежедневный рацион питания поможет улучшить состояние кишечника человека. Следует отметить, что ученые знали о множестве полезных свойств этого фрукта, но о его влиянии на желудочно–кишечную систему они знали мало.

Кроме того, этот фрукт уменьшает количество желчных кислот и увеличивает содержание полезных жиров.

Авокадо
Приготовление блюд с добавлением авокадо. Фото: Pexels

Исследование ученых

Американские ученые провели эксперимент и выяснили, как авокадо влияет на организм человека. В ходе исследования участвовало 163 добровольца. Так, одна группа употребляла авокадо вместо еды, в результате чего в их организме уменьшалось большое количество жира.

По словам специалистов, у людей, ежедневно употреблявших авокадо, повышался уровень кишечных микробов. Эти микробы, в свою очередь, расщепляют клетчатку, а также производят метаболиты. Также эти компоненты способны поддерживать здоровье одного из важнейших органов человека.

Салат из авокадо
Приготовление салата из авокадо. Фото: Pexels

Специалисты отмечают, что в состав этого фрукта входит около 12 грамм клетчатки, а в день человеку нужно употреблять 28–34 г. Медики объяснили, что большое количество людей употребляют мало вещества, которое улучшает функционирование кишечника.

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