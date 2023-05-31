Какой фрукт помогает улучшить состояние кишечника – медики назвали его

Не все любят, но надо: каким фруктом можно нормализовать работу кишечника
Медики рассказали, какой популярный, но не всеми любимый фрукт способен оказывать положительное влияние на кишечник человека. Как утверждают американские исследователи, добавление авокадо в свой рацион питания поможет улучшить здоровье кишечника.
Об этом сообщает Very Well Health.
Что нужно знать о влиянии авокадо на здоровье человека?
Польза авокадо для кишечника
Американские исследователи установили, что добавление этого фрукта в ежедневный рацион питания поможет улучшить состояние кишечника человека. Следует отметить, что ученые знали о множестве полезных свойств этого фрукта, но о его влиянии на желудочно–кишечную систему они знали мало.
Кроме того, этот фрукт уменьшает количество желчных кислот и увеличивает содержание полезных жиров.
Исследование ученых
Американские ученые провели эксперимент и выяснили, как авокадо влияет на организм человека. В ходе исследования участвовало 163 добровольца. Так, одна группа употребляла авокадо вместо еды, в результате чего в их организме уменьшалось большое количество жира.
По словам специалистов, у людей, ежедневно употреблявших авокадо, повышался уровень кишечных микробов. Эти микробы, в свою очередь, расщепляют клетчатку, а также производят метаболиты. Также эти компоненты способны поддерживать здоровье одного из важнейших органов человека.
Специалисты отмечают, что в состав этого фрукта входит около 12 грамм клетчатки, а в день человеку нужно употреблять 28–34 г. Медики объяснили, что большое количество людей употребляют мало вещества, которое улучшает функционирование кишечника.
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