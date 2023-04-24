Який продукт шкодить серцю – потрібно прибрати з раціону

Продукт, який несе шкоду для серця. Фото: Daily Express

Медики розповіли, який продукт харчування погано впливає на здоров’я серця та судин людини. За словами лікарів-гастроентерологів, для серцево-судинної система людини дуже шкідливими є трансжири, які містяться у деяких продуктах харчування.

Про це повідомляє портал "PharmEasy"

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Багато людей на планеті любить вживати щось смачне у вигляді ароматної випічки. Але мало хто знає, що насправді випічка не є корисною для здоров’я людини. Медики зазначили, що вона може спровокувати появу різних серйозних захворювань.

Печиво, яке шкодить здоров'ю серця. Фото ілюстративне: Pixabay

Яка їжа провокує появу серйозних хвороб серця?

Медики зазначили, що саме через трансжири людина страждає від серцево-судинних захворювань. Також вони підкреслили, що така випічка як булочки, печиво та різні тістечка підвищує ризик інфаркту та інсульту. Крім того, така їжа провокує цукровий діабет, підвищуючи ризик його появи на 40%.

Випічка, яка шкідлива для серцево-судинної системи. Фото: Pixabay

Крім того, гастроентерологи розповіли, від чого краще відмовитися або що краще мінімізувати. За їхніми словами, мова йде про фастфуд, від якого потрібно відмовитися заради здоров’я серця. Те ж саме медики говорять й про обсмажені продукти, наприклад, про чіпси та картоплю фрі.

Також медики радять бути обережними під час вибору заморожених продуктів харчування та напівфабрикатів. Річ у тому, що у більшості таких продуктів містяться речовини, завдяки яким вони можуть довше зберігатися. Але одночасно ці речовини дуже погано впливають на серце.

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