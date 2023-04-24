Какой продукт вредит сердцу – нужно убрать из рациона

Продукт, несущий вред для сердца. Фото: Daily Express

Медики рассказали, какой продукт питания оказывает плохое влияние на здоровье сердца и сосудов человека. По словам врачей-гастроэнтерологов, для сердечно-сосудистой системы человека очень вредны трансжиры, которые содержатся в некоторых продуктах питания.

Об этом сообщает портал "PharmEasy"

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Многие люди на планете любят употреблять что-нибудь вкусное в виде ароматной выпечки. Но мало кто знает, что на самом деле выпечка не полезна для здоровья человека. Медики отметили, что она может спровоцировать появление разных серьезных заболеваний.

Печенье, вредящее здоровью сердца. Фото иллюстративное: Pixabay

Какая пища провоцирует появление серьезных заболеваний сердца?

Медики отметили, что именно из-за трансжиров человек страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Также они подчеркнули, что такая выпечка как булочки, печенье и разные пирожные повышают риск инфаркта и инсульта. Кроме того, такая пища провоцирует сахарный диабет, повышая риск его появления на 40%.

Выпечка, которая вредна для сердечно-сосудистой системы. Фото: Pixabay

Кроме того, гастроэнтерологи рассказали, от чего лучше отказаться или что лучше минимизировать. По их словам, речь идет о фастфуде, от которого нужно отказаться ради здоровья сердца. То же самое медики говорят и про обжаренные продукты, например, про чипсы и картофель фри.

Также медики советуют быть осторожными при выборе замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Дело в том, что в большинстве таких продуктов содержатся вещества, благодаря которым они могут храниться дольше. Но одновременно эти вещества очень плохо влияют на сердце.

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