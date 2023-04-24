Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Может вызвать инфаркт и инсульт: самый вредный для сердца продукт arrow

Может вызвать инфаркт и инсульт: самый вредный для сердца продукт

24 апреля 2023 17:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какой продукт вредит сердцу – нужно убрать из рациона
Продукт, несущий вред для сердца. Фото: Daily Express
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какой продукт питания оказывает плохое влияние на здоровье сердца и сосудов человека. По словам врачей-гастроэнтерологов, для сердечно-сосудистой системы человека очень вредны трансжиры, которые содержатся в некоторых продуктах питания.

Об этом сообщает портал "PharmEasy"

Читайте также:

Многие люди на планете любят употреблять что-нибудь вкусное в виде ароматной выпечки. Но мало кто знает, что на самом деле выпечка не полезна для здоровья человека. Медики отметили, что она может спровоцировать появление разных серьезных заболеваний.

Печенье
Печенье, вредящее здоровью сердца. Фото иллюстративное: Pixabay

Какая пища провоцирует появление серьезных заболеваний сердца?

Медики отметили, что именно из-за трансжиров человек страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Также они подчеркнули, что такая выпечка как булочки, печенье и разные пирожные повышают риск инфаркта и инсульта. Кроме того, такая пища провоцирует сахарный диабет, повышая риск его появления на 40%.

Выпечка
Выпечка, которая вредна для сердечно-сосудистой системы. Фото: Pixabay

Кроме того, гастроэнтерологи рассказали, от чего лучше отказаться или что лучше минимизировать. По их словам, речь идет о фастфуде, от которого нужно отказаться ради здоровья сердца. То же самое медики говорят и про обжаренные продукты, например, про чипсы и картофель фри.

Также медики советуют быть осторожными при выборе замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Дело в том, что в большинстве таких продуктов содержатся вещества, благодаря которым они могут храниться дольше. Но одновременно эти вещества очень плохо влияют на сердце.

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания несут наибольшую пользу организму человека.

Ранее мы говорили, какие продукты способны укрепить иммунную систему человека.

Также мы сообщали о том, какие продукты увеличивают уровень холестерина в организме человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас