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Медики розкрили неймовірну користь порічки: від неї відмовлятися точно не варто

7 липня 2023 05:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які корисні вітаміни містяться в порічці – медики розкрили неочікувану правду
Порічка, яка є джерелом мінералів, вітамінів та антиоксидантів. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розкрили неймовірно корисні властивості всім відомої літньої ягоди -- порічки. За словами фахівців, ця популярна літня ягода має велику кількість корисних мінералів, вітамінів та антиоксидантів, які так необхідні людям.

Про це повідомляє CalorieBee.

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Які вітаміни містяться в порічці?

Медики стверджують, що у 100 грамах порічок є багато калію, який стабілізує кров’яний тиск та зміцнює серцево-судинну систему людини, кальцію, який зміцнює кістки та зуби, а також заліза та магнію, які передають нервові імпульси та виробляють енергію.

Крім того, порічка має у своєму складі клітковину, яка допомагає із травленням, вітамін В6, який утворює нові клітини шкіри, та вітамін С, який не дає вільним радикалам клітин в організмі пошкоджуватися.

Красная смородина
Порічка, яка містить велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Фото: Pexels

Як порічка впливає на здоров’я людини?

Омолоджує шкіру та зміцнює імунітет

Корисні компоненти, які входять до складу порічок, створюють та підтримують рівень колагену, а також білку, який міститься в шкірі та волоссі людини.

Покращує стан крові

Ця популярна літня ягода містить багато заліза, який допомагає еритроцитам утворюватися. Вони ж, в свою чергу, переміщують кров та інші поживні компоненти до органів та клітин.

Допомагає травленню

Ці червоні ягоди мають у своєму складі багато клітковини, яка є невід’ємною складовою збалансованої дієти та покращує стан кишківника. Особливо цю ягоду варто вживати людям, які страждають від закрепів.

Запор у девушки
Молода дівчина, яка страждає від закрепу. Фото: Freepik

Зміцнює систему серця та судин

Порічки містять багато калію, який позначається на стані здоров’я серцево-судинної системи. Ця літня ягода знижує кров’яний тиск та ризик інсульту, та сприяє запобіганню гіпертонії.

Зміцнює кістки

Ця ягода є дуже хорошим джерелом вітаміну К, який тримає кальцій в матриці кісток та здатний знизити екскрецію кальцію із сечею. Також сублімована порічка містить багато флавонолів, які підтримують силу кісток та не дають їм слабшати.

Нагадаємо, ми писали про те, чому медики радять прибрати картоплю фрі зі свого раціону харчування.

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