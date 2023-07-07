Які корисні вітаміни містяться в порічці – медики розкрили неочікувану правду

Порічка, яка є джерелом мінералів, вітамінів та антиоксидантів. Фото: Freepik

Медики розкрили неймовірно корисні властивості всім відомої літньої ягоди -- порічки. За словами фахівців, ця популярна літня ягода має велику кількість корисних мінералів, вітамінів та антиоксидантів, які так необхідні людям.

Про це повідомляє CalorieBee.

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Які вітаміни містяться в порічці?

Медики стверджують, що у 100 грамах порічок є багато калію, який стабілізує кров’яний тиск та зміцнює серцево-судинну систему людини, кальцію, який зміцнює кістки та зуби, а також заліза та магнію, які передають нервові імпульси та виробляють енергію.

Крім того, порічка має у своєму складі клітковину, яка допомагає із травленням, вітамін В6, який утворює нові клітини шкіри, та вітамін С, який не дає вільним радикалам клітин в організмі пошкоджуватися.

Порічка, яка містить велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Фото: Pexels

Як порічка впливає на здоров’я людини?

Омолоджує шкіру та зміцнює імунітет

Корисні компоненти, які входять до складу порічок, створюють та підтримують рівень колагену, а також білку, який міститься в шкірі та волоссі людини.

Покращує стан крові

Ця популярна літня ягода містить багато заліза, який допомагає еритроцитам утворюватися. Вони ж, в свою чергу, переміщують кров та інші поживні компоненти до органів та клітин.

Допомагає травленню

Ці червоні ягоди мають у своєму складі багато клітковини, яка є невід’ємною складовою збалансованої дієти та покращує стан кишківника. Особливо цю ягоду варто вживати людям, які страждають від закрепів.

Молода дівчина, яка страждає від закрепу. Фото: Freepik

Зміцнює систему серця та судин

Порічки містять багато калію, який позначається на стані здоров’я серцево-судинної системи. Ця літня ягода знижує кров’яний тиск та ризик інсульту, та сприяє запобіганню гіпертонії.

Зміцнює кістки

Ця ягода є дуже хорошим джерелом вітаміну К, який тримає кальцій в матриці кісток та здатний знизити екскрецію кальцію із сечею. Також сублімована порічка містить багато флавонолів, які підтримують силу кісток та не дають їм слабшати.

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