Какие полезные витамины содержатся в смородине – медики раскрыли неожиданную правду

Смородина, которая является источником минералов, витаминов и антиоксидантов. Фото: Freepik

Медики раскрыли невероятно полезные свойства всем известной летней ягоды – смородины. По словам специалистов, эта популярная летняя ягода имеет большое количество полезных минералов, витаминов и антиоксидантов, которые так необходимы людям.

Об этом сообщает CalorieBee.

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Медики утверждают, что в 100 граммах смородины много калия, который стабилизирует кровяное давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему человека, кальция, который укрепляет кости и зубы, а также железа и магния, которые передают нервные импульсы и производят энергию.

Кроме того, смородина имеет в своем составе клетчатку, помогающую с пищеварением, витамин В6, который образует новые клетки кожи, и витамин С, который не дает свободным радикалам клеток в организме повреждаться.

Смородина, содержащая большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Фото: Pexels

Как смородина влияет на здоровье человека?

Омолаживает кожу и укрепляет иммунитет

Полезные компоненты, входящие в состав красной смородины, создают и поддерживают уровень коллагена, а также белка, который содержится в коже и волосах человека.

Улучшает состояние крови

Эта популярная летняя ягода содержит много железа, который помогает образовываться эритроцитам. Они же, в свою очередь, перемещают кровь и другие питательные компоненты в органы и клетки.

Помогает пищеварению

Эти красные ягоды содержат много клетчатки, которая является неотъемлемой составляющей сбалансированной диеты и улучшает состояние кишечника. Особенно эту ягоду следует употреблять людям, страдающим от запоров.

Молодая девушка, страдающая от запора. Фото: Freepik

Укрепляет систему сердца и сосудов

Смородины содержат много калия, который сказывается на состоянии здоровья сердечно-сосудистой системы. Эта летняя ягода снижает кровяное давление и риск инсульта и способствует предотвращению гипертонии.

Укрепляет кости

Эта ягода является очень хорошим источником витамина К, который содержит кальций в матрице костей и способен снизить экскрецию кальция с мочой. Также сублимированная смородина содержит много флавонолов, которые поддерживают силу костей и не дают им ослабевать.

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