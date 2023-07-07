Какие полезные витамины содержатся в смородине – медики раскрыли неожиданную правду

Медики раскрыли невероятную пользу смородины: от нее отказываться точно не стоит
Медики раскрыли невероятно полезные свойства всем известной летней ягоды – смородины. По словам специалистов, эта популярная летняя ягода имеет большое количество полезных минералов, витаминов и антиоксидантов, которые так необходимы людям.
Об этом сообщает CalorieBee.
Какие витамины содержатся в смородине?
Медики утверждают, что в 100 граммах смородины много калия, который стабилизирует кровяное давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему человека, кальция, который укрепляет кости и зубы, а также железа и магния, которые передают нервные импульсы и производят энергию.
Кроме того, смородина имеет в своем составе клетчатку, помогающую с пищеварением, витамин В6, который образует новые клетки кожи, и витамин С, который не дает свободным радикалам клеток в организме повреждаться.
Как смородина влияет на здоровье человека?
Омолаживает кожу и укрепляет иммунитет
Полезные компоненты, входящие в состав красной смородины, создают и поддерживают уровень коллагена, а также белка, который содержится в коже и волосах человека.
Улучшает состояние крови
Эта популярная летняя ягода содержит много железа, который помогает образовываться эритроцитам. Они же, в свою очередь, перемещают кровь и другие питательные компоненты в органы и клетки.
Помогает пищеварению
Эти красные ягоды содержат много клетчатки, которая является неотъемлемой составляющей сбалансированной диеты и улучшает состояние кишечника. Особенно эту ягоду следует употреблять людям, страдающим от запоров.
Укрепляет систему сердца и сосудов
Смородины содержат много калия, который сказывается на состоянии здоровья сердечно-сосудистой системы. Эта летняя ягода снижает кровяное давление и риск инсульта и способствует предотвращению гипертонии.
Укрепляет кости
Эта ягода является очень хорошим источником витамина К, который содержит кальций в матрице костей и способен снизить экскрецию кальция с мочой. Также сублимированная смородина содержит много флавонолов, которые поддерживают силу костей и не дают им ослабевать.
Напомним, мы писали о том, почему медики советуют убрать картофель фри со своего рациона питания.
Раньше мы рассказывали о том, почему нужно употреблять витамины А и Е.
Также мы сообщали о том, почему прохладный душ очень полезен для здоровья.