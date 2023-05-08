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Медики розкрили користь помідорів для людини: чому їх потрібно додати до раціону

8 травня 2023 20:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Медики розповіли про користь помідорів – що потрібно знати
Помідори, які позитивно впливають на стан здоров'я людини. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, яку неймовірну користь для здоров’я людини несуть популярні помідори. За словами фахівців з дієтології, цей популярний овоч містить багато корисних елементів, які позитивно впливають на стан здоров’я людини.

Про це повідомляє портал Sportskeeda.

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Як стверджує доктор медичних наук Олена Паравантес, у складі помідорів є велика кількість антиоксидантів, але вони можуть викликати й алергію у людини. Також вона зазначила, до цей овоч має у своєму складу каротиноїди, тобто, антиоксиданти, які можуть захистити шкіру людини від променів сонця.

Дослідники також зазначили, що додавання помідорів до свого раціону харчування скорочує ризики сонячних опіків. Також цей популярний овоч знижує ризики розвитку пухлин у людини, які провокує УФ–випромінюванням.

Помидоры
Помідори, які знижують ризик сонячних опіків. Фото ілюстративне: Pexels

Також популярні помідори добре впливають на настрій людини, покращуючи його. Дослідники стверджують, що люди, які їли від двох до шести разів на тиждень цього овоча, на 46% рідше казали про легкі або важкі симптоми депресії, аніж ті, хто рідко його вживав.

Що важливо знати про негативну сторону помідорів?

Медики не радять вживати помідори тим, хто страждає від кислотного рефлюкса. Річ у тому, що овоч може спровокувати здуття живота, розлад шлунка або печію. За словами дієтологів, свіжі овочі мають багато яблучної та лимонної кислоти, тому вони підвищують рівень кислотності шлунка.

Помидоры
Помідори, які можуть спричинити печію та розлади. Фото: Pexels

Фахівець з харчування Health Canal Бланка Гарсія також зазначила, що помідори здатні покращити процес засвоєння заліза. Це важливо для того, аби в організму вироблявся гемоглобін та міоглобін.

Крім того, помідори містять велику кількість вітаміну С, який потрібен для виробництва колагену, що здатний лікувати рани людини.

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