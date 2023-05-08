Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Медики раскрыли пользу помидоров для человека: почему их нужно добавить в рацион arrow

Медики раскрыли пользу помидоров для человека: почему их нужно добавить в рацион

8 мая 2023 20:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Медики рассказали о пользе помидоров – что нужно знать
Помидоры, положительно влияющие на состояние здоровья человека. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какую невероятную пользу здоровью человека несут популярные помидоры. По словам специалистов по диетологии, этот популярный овощ содержит много полезных элементов, положительно влияющих на состояние здоровья человека.

Об этом сообщает портал Sportskeeda.

Читайте также:

Как утверждает доктор медицинских наук Елена Паравантес, в составе помидоров есть большое количество антиоксидантов, но они могут вызвать и аллергию у человека. Также она отметила, что этот овощ имеет в своем составе каротиноиды, то есть, антиоксиданты, которые могут защитить кожу человека от лучей солнца.

Исследователи также отметили, что добавление помидоров в свой рацион питания сокращает риски солнечных ожогов. Также этот популярный овощ снижает риски развития опухолей у человека, провоцирующих УФ–излучением.

Помидоры
Помидоры, снижающие риск солнечных ожогов. Фото иллюстративное: Pexels

Также популярные помидоры хорошо влияют на настроение человека, улучшая его. Исследователи утверждают, что люди, которые ели от двух до шести раз в неделю этого овоща, на 46% реже говорили о легких или тяжелых симптомах депрессии, чем те, кто редко его употреблял.

Что важно знать о негативной стороне помидоров?

Медики не советуют употреблять помидоры тем, кто страдает кислотным рефлюксом. Дело в том, что овощ может спровоцировать вздутие живота, расстройство желудка или изжогу. По словам диетологов, свежие овощи имеют много яблочной и лимонной кислоты, поэтому они повышают уровень кислотности желудка.

Помидоры
Помидоры, которые могут вызвать изжогу и расстройства. Фото: Pexels

Специалист по питанию Health Canal Бланка Гарсия также отметила, что помидоры способны улучшить процесс усвоения железа. Это важно для того, чтобы в организме производился гемоглобин и миоглобин.

Кроме того, помидоры содержат большое количество витамина С, необходимого для производства коллагена, способного лечить раны человека.

Напомним, мы писали о том, что медики рассказали, какую пользу для организма человека имеет шпинат.

Раньше мы рассказывали, какие полезные свойства для организма человека имеют недозрелые бананы.

Также мы сообщали о том, какие популярные витамины нужно употреблять всем женщинам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас