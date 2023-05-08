Медики рассказали о пользе помидоров – что нужно знать

Помидоры, положительно влияющие на состояние здоровья человека. Фото: Pexels

Медики рассказали, какую невероятную пользу здоровью человека несут популярные помидоры. По словам специалистов по диетологии, этот популярный овощ содержит много полезных элементов, положительно влияющих на состояние здоровья человека.

Об этом сообщает портал Sportskeeda.

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Как утверждает доктор медицинских наук Елена Паравантес, в составе помидоров есть большое количество антиоксидантов, но они могут вызвать и аллергию у человека. Также она отметила, что этот овощ имеет в своем составе каротиноиды, то есть, антиоксиданты, которые могут защитить кожу человека от лучей солнца.

Исследователи также отметили, что добавление помидоров в свой рацион питания сокращает риски солнечных ожогов. Также этот популярный овощ снижает риски развития опухолей у человека, провоцирующих УФ–излучением.

Помидоры, снижающие риск солнечных ожогов. Фото иллюстративное: Pexels

Также популярные помидоры хорошо влияют на настроение человека, улучшая его. Исследователи утверждают, что люди, которые ели от двух до шести раз в неделю этого овоща, на 46% реже говорили о легких или тяжелых симптомах депрессии, чем те, кто редко его употреблял.

Что важно знать о негативной стороне помидоров?

Медики не советуют употреблять помидоры тем, кто страдает кислотным рефлюксом. Дело в том, что овощ может спровоцировать вздутие живота, расстройство желудка или изжогу. По словам диетологов, свежие овощи имеют много яблочной и лимонной кислоты, поэтому они повышают уровень кислотности желудка.

Помидоры, которые могут вызвать изжогу и расстройства. Фото: Pexels

Специалист по питанию Health Canal Бланка Гарсия также отметила, что помидоры способны улучшить процесс усвоения железа. Это важно для того, чтобы в организме производился гемоглобин и миоглобин.

Кроме того, помидоры содержат большое количество витамина С, необходимого для производства коллагена, способного лечить раны человека.

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