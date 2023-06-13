Чому не можна вживати каву з молоком – медики назвали велику шкоду від напою

Кава з молоком, яка є дуже шкідливою для здоров'я людини. Фото: Pexels

Кава з молоком — це один з найпопулярніших напоїв в різних закладах, тому його найчастіше замовляють відвідувачі, але мало хто знає, що насправді вона дуже шкідлива для здоров’я. Так, медики пояснили, чому в деяких випадках цей напій може нанести велику шкоду для організму людини.

Про це повідомляє Coffee Science.

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Велика кількість людей досить часто вживає саме каву з молоком, відвідуючи заклад перед роботою або ж під час обідньої перерви. Але варто зазначити, що цей напій в деяких випадках може зіпсувати стан здоров’я, тому важливо розуміти, що кажуть про це медики.

Кава з молоком, яка є шкідливою для здоров'я людини. Фото: Pexels

Чому не можна вживати каву з молоком?

Перш за все, прибрати каву з молоком зі свого раціону харчування потрібно людям, які намагаються позбавитися зайвих кілограм. Справа в тому, що навіть якщо кава не містить калорій, вони є в молоці. Тому в комбінації людина вживає не напій, а джерело калорій.

Також не варто пити каву з молоком людям, які страждають від захворювань органів травлення. Річ у тому, що цей напій здатний посилити ці проблеми, тому медики рекомендують перестати його вживати. Небезпеку ця кава несе також й людям, які страждають від хвороб печінки.

Кава з молоком, яку не можна пити за наявності хвороб органів травлення. Фото: Pexels

Що ще варто знати про шкоду вживання кави з молоком?

Фахівці стверджують, що існує ще одна не менш важлива причина, через яку варто скоротити об’єм споживання кави з молоком або ж зовсім від неї відмовитися. Справа в тому, що молоко забирає в кави майже всі її антиоксиданти, які так необхідні організму людини.

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