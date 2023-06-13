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Медики не рекомендуют пить кофе с молоком: каков вред этого напитка

13 июня 2023 06:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему нельзя употреблять кофе с молоком – медики назвали большой вред от напитка
Кофе с молоком, который очень вреден для здоровья человека. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Кофе с молоком — это один из самых популярных напитков в разных заведениях, поэтому его чаще всего заказывают посетители, но мало кто знает, что на самом деле он очень вреден для здоровья. Так, медики объяснили, почему в некоторых случаях этот напиток может нанести большой вред для организма человека.

Об этом сообщает Coffee Science.

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Большое количество людей довольно часто употребляет именно кофе с молоком, посещая заведение перед работой или во время обеденного перерыва. Но стоит отметить, что этот напиток в некоторых случаях может испортить здоровье, поэтому важно понимать, что говорят об этом медики.

Кофе с молоком
Кофе с молоком, который вреден для здоровья человека. Фото: Pexels

Почему нельзя употреблять кофе с молоком?

Прежде всего, убрать кофе с молоком со своего рациона питания нужно людям, пытающимся избавиться от лишних килограмм. Дело в том, что даже если кофе не содержит калорий, они есть в молоке. Поэтому в комбинации человек употребляет не напиток, а источник калорий.

Также не стоит пить кофе с молоком людям, страдающим от заболеваний органов пищеварения. Дело в том, что этот напиток способен усугубить эти проблемы, поэтому медики рекомендуют перестать его употреблять. Опасность этот кофе несет также и людям, страдающим от болезней печени.

Кофе с молоком
Кофе с молоком, который нельзя пить при наличии заболеваний органов пищеварения. Фото: Pexels

Что еще следует знать о вреде употребления кофе с молоком?

Специалисты утверждают, что существует еще одна не менее важная причина, по которой следует сократить объем потребления кофе с молоком или совсем от него отказаться. Дело в том, что молоко убирает с кофе почти все его антиоксиданты, которые так необходимы организму человека.

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