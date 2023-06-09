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Краще скиньте оберти: який алкогольний напій руйнує ваше серце

9 червня 2023 17:59
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Який алкогольний напій погано впливає на серце – медики назвали найнебезпечніший
Закохана пара на побаченні на барі з алкогольними напоями. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли про те, який популярний алкогольний напій є найбільш небезпечним для здоров’я людини. За словами кардіологів, на серцево-судинну систему дуже погано впливає пиво, яке містить велику кількість поганої речовини в своєму складі.

Про це повідомляє WebMD.

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Який алкогольний напій погано впливає на серце?

Дієтологи стверджують, що саме пиво є найбільш небезпечним алкогольним напоєм. Справа в тому, що в пінці цього напою присутня дуже велика кількість кобальту. Добова допустима норма кобальту міститься в 375 мілілітрах пива, але перевищення цієї дози може викликати розвиток кардіопатії.

Через вміст вуглекислого газу пиво швидко всмоктується, а коли людина його п’є, її кровоносні судини майже одразу заповнюються та збільшуються в розмірі.

Пиво
Пиво, яке погано впливає на здоров'я серця. Фото: Pixabay

Якщо людина часто п’є цей алкогольний напій, вона може постраждати від варикозу та збільшення серця, яке в такому випадку перекачує надмірну кількість рідини. Через це стан серця погіршується, в результаті чого виникає аритмія та підвищується артеріальний тиск.

Крім того, медики зазначили, що через вживання пива в організмі людини виникають гормональні збої.

Пиво
Пиво, через яке можуть виникати гормональні збої в організмі. Фото: Pexels

Який алкогольний напій є більш безпечним для серця?

Лікарі зазначили, що відносно безпечним для здоров’я серця є червоне сухе вино, але важливо розуміти, що його потрібно вживати не частіше, аніж три чи чотири рази на тиждень. Тобто, за один прийом людина може випити лише один чи два келихи цього вина.

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