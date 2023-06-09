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Лучше сбавьте обороты: какой алкогольный напиток разрушает ваше сердце

9 июня 2023 17:59
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какой алкогольный напиток плохо влияет на сердце – медики назвали самый опасный
Влюбленная пара на свидании на баре с алкогольными напитками. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали о том, какой популярный алкогольный напиток наиболее опасен для здоровья человека. По словам кардиологов, на сердечно-сосудистую систему очень плохо влияет пиво, содержащее большое количество плохого вещества в своем составе.

Об этом сообщает WebMD.

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Какой алкогольный напиток плохо влияет на сердце?

Диетологи утверждают, что именно пиво является наиболее опасным алкогольным напитком. Дело в том, что в пенке этого напитка находится очень большое количество кобальта. Суточная допустимая норма кобальта содержится в 375 миллилитрах пива, но превышение этой дозы может вызвать развитие кардиопатии.

Из-за содержания углекислого газа пиво быстро всасывается, а когда человек его пьет, его кровеносные сосуды почти сразу же заполняются и увеличиваются в размере.

Пиво
Пиво, плохо влияющее на здоровье сердца. Фото: Pixabay

Если человек часто пьет этот алкогольный напиток, он может пострадать от варикоза и увеличения сердца, которое в таком случае перекачивает избыточное количество жидкости. Поэтому состояние сердца ухудшается, в результате чего возникает аритмия и повышается артериальное давление.

Кроме того, медики отметили, что из-за употребления пива в организме человека возникают гормональные сбои.

Пиво
Пиво, из-за которого могут возникать гормональные сбои в организме. Фото: Pexels

Какой алкогольный напиток более безопасен для сердца?

Врачи отметили, что относительно безопасным для здоровья сердца является красное сухое вино, но важно понимать, что его нужно употреблять не чаще, чем три или четыре раза в неделю. То есть, за один прием человек может выпить только один или два бокала этого вина.

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