Чи корисні для людини популярні бутерброди – медики відповіли

Вплив бутербродів на здоров'я людини. Фото: Pexels

Медики розповіли про те, чи можна вважати улюблені бутерброди корисними для здоров’я людини. За словами лікарів, їжа, яку багато хто вважає корисною для людського організму, може містити велику кількість жирів та вуглеводів.

Про це повідомляють у Центрі контролю та профілактики захворювань.

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Медики-кардіологи пояснили, чому не можна вважати популярні бутерброди шкідливими, а домашню їжу корисною. Річ у тому, що по-різному приготовлені страви з різним складом можуть знаходитися в одній купі.

При цьому, бутерброд може мати користь для організму та низький вміст калорій, а у домашній їжі може бути багато холестерину та мало корисних компонентів.

Вміст калорій в бутерброді. Фото ілюстративне: Pixabay

Наприклад, картопля, яка була обсмажена в маслі, чи салат з ковбаси з майонезом може погано впливати на організм. Медики стверджують, що у домашній кухні також є досить невелика кількість корисних речовин, а бутерброди, при цьому, можуть бути корисними.

Все це залежить, звісно, від складу та способу приготування. Наприклад, щоб знизити рівень швидких вуглеводів, можна просто замінити білий хліб на зерновий. Також можна робити бутерброди з рибою, м’ясом, свіжими овочами та натуральними соусами.

Приготування корисних бутербродів. Фото: Pexels

Навіть, якщо людина намагається скинути зайву вагу, вона може їсти бутерброди. В такому випадку медики рекомендують акцентувати свою увагу на білкових складових та овочах.

Але медики радять, насамперед, звертати увагу на склад та спосіб приготування. Адже відварна куряча грудка не схожа на запечену грудку з картоплею, майонезом та сиром. В цьому випадку рівень калорій дуже відрізняється.

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