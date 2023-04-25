Полезны ли для человека популярные бутерброды – медики ответили

Воздействие бутербродов на здоровье человека. Фото: Pexels

Медики рассказали о том, можно ли считать любимые бутерброды полезными для здоровья человека. По словам врачей, пища, которую многие считают полезной для человеческого организма, может содержать большое количество жиров и углеводов.

Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний.

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Медики-кардиологи объяснили, почему нельзя считать популярные бутерброды вредными, а домашнюю пищу полезной. Дело в том, что по-разному приготовленные блюда с разным составом могут находиться в одной куче.

При этом, бутерброд может иметь пользу для организма и низкое содержание калорий, а в домашней пище может быть много холестерина и мало полезных компонентов.

Содержание калорий в бутерброде. Фото иллюстративное: Pixabay

Например, картофель, обжаренный в масле, или салат из колбасы с майонезом может плохо влиять на организм. Медики утверждают, что в домашней кухне также достаточно небольшое количество полезных веществ, а бутерброды, при этом, могут быть полезными.

Все это, конечно, зависит от состава и способа приготовления. К примеру, чтоб снизить уровень быстрых углеводов, можно просто поменять белый хлеб на зерновой. Также можно делать бутерброды с рыбой, мясом, свежими овощами и натуральными соусами.

Приготовление полезных бутербродов. Фото: Pexels

Даже если человек пытается сбросить лишний вес, он может есть бутерброды. В таком случае медики рекомендуют акцентировать внимание на белковых составляющих и овощах.

Но медики советуют, прежде всего, обращать внимание на состав и способ приготовления. Ведь отварная куриная грудка не похожа на запеченную грудку с картофелем, майонезом и сыром. В этом случае уровень калорий сильно отличается.

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