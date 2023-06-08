Яка олія має найбільшу користь для організму людини – медики назвали її

Додавання олії до салату на кухні. Фото: Freepik

Ні для кого не секрет, що, наприклад, олія авокадо чи оливкова олія несуть найбільшу користь для здоров’я людини, аніж соняшникова олія, яку господині використовують щодня. Медики розповіли, який вид олії позитивно впливає на серцево–судинну систему людини.

Про це повідомляє Healthline.

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Багато хто напевно чув, що соняшникова олія не є настільки корисною для організму людини. Медики весь час радили замінити соняшникову олію оливковою або ж олією авокадо. Втім, перше місце серед найкорисніших олій посідає соєва олія.

Що потрібно знати про вплив соєвої олії?

Медики стверджують, що соєва олія позитивно впливає на стан серцево–судинної системи, а також знижує рівень холестерину в крові. Так, дослідники з Університету штату Пенсильванія і Техаського технологічного університету провели важливий експеримент.

Соєва олія, яка позитивно впливає на організм. Фото: Freepik

Дослідження впливу соєвої олії на організм людини

Група вчених, які займаються питаннями дієтології, з’ясували, що в 80% країн вдвічі більше випадків ішемічного захворювання серця було спровоковано дефіцитом поліненасичених жирів омега–6, які, якраз, і має соєва олія.

Соєва олія, яка має багато жирів омега–6. Фото: Freepik

У результаті експерименту дослідники з’ясували, що соєва олія не впливає на біомаркери запального процесу. Крім того, вона не активує процес окиснення, а також допомагає знижувати рівень холестерину в організмі людини.

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