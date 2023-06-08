Какое масло имеет наибольшую пользу для организма человека – медики назвали его

Добавление масла в салат на кухне. Фото: Freepik

Ни для кого не секрет, что, например, масло авокадо или оливковое масло несут наибольшую пользу здоровью человека, чем подсолнечное масло, которое хозяйки используют каждый день. Медики рассказали, какой вид масла оказывает положительное влияние на сердечно–сосудистую систему человека.

Об этом сообщает Healthline.

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Многие наверняка слышали, что подсолнечное масло не настолько полезно для организма человека. Медики все время советовали заменить подсолнечное масло оливковым или маслом авокадо. Впрочем, первое место среди самых полезных масел занимает соевое масло.

Что нужно знать о влиянии соевого масла?

Медики утверждают, что соевое масло оказывает положительное влияние на состояние сердечно–сосудистой системы, а также снижает уровень холестерина в крови. Так, исследователи из Университета штата Пенсильвания и Техасского технологического университета провели важный эксперимент.

Соевое масло, которое оказывает положительное влияние на организм. Фото: Freepik

Исследование влияния соевого масла на организм человека

Группа ученых, занимающихся вопросами диетологии, выяснили, что в 80% стран вдвое больше случаев ишемического заболевания сердца было спровоцировано дефицитом полиненасыщенных жиров омега–6, которые, как раз, и имеет соевое масло.

Соевое масло, имеющее много жиров омега–6. Фото: Freepik

В результате эксперимента исследователи выяснили, что соевое масло не влияет на биомаркеры воспалительного процесса. Кроме того, оно не активирует процесс окисления и помогает снижать уровень холестерина в организме человека.

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