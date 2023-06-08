Як пережити зміну погоди – що робити, щоб полегшити самопочуття

Погане самопочуття через різку зміну погоди. Фото: Freepik

Медики розповіли, як можна пережити зміну погодних умов, через які людина дуже страждає від різних захворювань. За словами кардіологів, існує декілька способів, які допоможуть впоратися зі скачками атмосферного тиску за вікном.

Про це повідомляє Times of India.

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Перш за все, медики радять в цей день полежати вдома та викликати їжу через служби доставок, яких зараз є дуже багато. Ці популярні сервіси з доставки привозять продукти харчування або медичні препарати просто до дверей.

Погане самопочуття, яке з'являється через зміну погоди. Фото: Pexels

Також варто не витрачати час на різні "походи", а трохи відпочити. Медики радять полежати від п’яти до десяти хвилин, піднявши свої ноги трохи вище за своє тіло. Наприклад, свої ноги для відпочинку можна покласти на подушку.

Крім того, медики радять виключити стрес зі свого життя, адже нервові ситуації дуже погано впливають на системі серця та судин. Річ у тому, що через переживання в людей виникає викид адреналіну, через який підвищується артеріальний тиск.

Погане самопочуття через стреси та переживання. Фото: Pexels

Багато стресу можна виключити, відмовившись від різних новин та перегляду телевізора. Справа в тому, що сьогоднішні новини дуже впливають на нервову систему, тому саме від них потрібно відмовитися або хоча б скоротити час, який витрачається на це.

Також спеціалісти зазначають, що не варто самостійно пити медичні ліки, не порадившись з медиками.

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