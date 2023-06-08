Как пережить смену погоды – что делать, чтобы облегчить самочувствие

Плохое самочувствие из–за резкой смены погоды. Фото: Freepik

Медики рассказали, как можно пережить изменение погодных условий, из–за которых человек очень страдает различными заболеваниями. По словам кардиологов, существует несколько способов, которые помогут справиться со скачками атмосферного давления за окном.

Об этом сообщает Times of India.

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Прежде всего, медики советуют в этот день полежать дома и вызвать еду через службы доставок, которых сейчас очень много. Эти популярные сервисы по доставке привозят продукты питания или медицинские препараты прямо к двери.

Плохое самочувствие, которое появляется из–за смены погоды. Фото: Pexels

Также стоит не тратить время на разные "походы", а немного отдохнуть. Медики советуют полежать от пяти до десяти минут, подняв свои ноги чуть выше своего тела. К примеру, свои ноги для отдыха можно положить на подушку.

Кроме того, медики советуют исключить стресс из своей жизни, ведь нервные ситуации очень влияют на систему сердца и сосудов. Дело в том, что из–за переживаний у людей возникает выброс адреналина, из–за которого повышается артериальное давление.

Плохое самочувствие из–за стрессов и переживаний. Фото: Pexels

Многие стресса можно исключить, отказавшись от различных новостей и просмотра телевизора. Дело в том, что сегодняшние новости очень влияют на нервную систему, поэтому именно от них нужно отказаться или хотя бы сократить время, которое тратится на это.

Также специалисты отмечают, что не стоит самостоятельно пить медицинское лекарство, не посоветовавшись с медиками.

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