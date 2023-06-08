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Как не дать непогоде "взять верх" над вашим самочувствием: эффективные способы

8 июня 2023 17:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как пережить смену погоды – что делать, чтобы облегчить самочувствие
Плохое самочувствие из–за резкой смены погоды. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, как можно пережить изменение погодных условий, из–за которых человек очень страдает различными заболеваниями. По словам кардиологов, существует несколько способов, которые помогут справиться со скачками атмосферного давления за окном.

Об этом сообщает Times of India.

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Прежде всего, медики советуют в этот день полежать дома и вызвать еду через службы доставок, которых сейчас очень много. Эти популярные сервисы по доставке привозят продукты питания или медицинские препараты прямо к двери.

Плохое самочувствие
Плохое самочувствие, которое появляется из–за смены погоды. Фото: Pexels

Также стоит не тратить время на разные "походы", а немного отдохнуть. Медики советуют полежать от пяти до десяти минут, подняв свои ноги чуть выше своего тела. К примеру, свои ноги для отдыха можно положить на подушку.

Кроме того, медики советуют исключить стресс из своей жизни, ведь нервные ситуации очень влияют на систему сердца и сосудов. Дело в том, что из–за переживаний у людей возникает выброс адреналина, из–за которого повышается артериальное давление.

Плохое самочувствие
Плохое самочувствие из–за стрессов и переживаний. Фото: Pexels

Многие стресса можно исключить, отказавшись от различных новостей и просмотра телевизора. Дело в том, что сегодняшние новости очень влияют на нервную систему, поэтому именно от них нужно отказаться или хотя бы сократить время, которое тратится на это.

Также специалисты отмечают, что не стоит самостоятельно пить медицинское лекарство, не посоветовавшись с медиками.

Напомним, мы писали о том, какие полезные свойства для человеческого организма имеет популярная лаванда.

Раньше мы рассказывали о том, какая популярная летняя ягода представляет наибольшую опасность для организма.

Также мы сообщали о том, можно ли человеку предупредить повышенное артериальное давление.

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