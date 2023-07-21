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Як легко можна подолати втому: прості, але ефективні способи

21 липня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як можна подолати втому – медики назвали кілька простих порад
Втома у жінки, яка виникає через різні фактори. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ні для кого не секрет, що сьогодні існує дуже багато причин, за яких організм людини досить часто виснажується. Тому медики пояснили, за допомогою яких способів можна подолати втому та покращити своє самопочуття у період важких часів.

Про це повідомляє NHS.

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Як можна подолати втому?

Добре висипайтесь 

Дуже багато людей не можуть висипатися через безліч факторів, але організму потрібен сон. Медики радять спати не менше семи годин, щоб підвищити рівень енергії, лягати раніше та не перевантажувати себе вночі.

Виключте стрес 

Не секрет, що стрес впливає на фізичне та психічне здоров’я, а також напряму пов’язаний із втомою. Тому потрібно усунути причини тривог, більше відпочивати та навіть спробувати влаштовувати медитації.

Стресс у человека
Стрес, який слід виключити для подолання втоми. Фото: Freepik

Більше рухайтеся 

Фахівці стверджують, що регулярні фізичні вправи потрібні для того, щоб знизити ризик хронічних хвороб, зокрема, проблем із серцево-судинною системою, діабету другого типу та ожиріння. 

Відмовтеся від куріння

Медики зазначають, що смоли та токсини, які містяться в димі, знижують ефективність роботи легень. Через це в організмі зменшується кількість кисню, тому він швидко втомлюється. Важливо відмовитися від куріння, щоб бути більш енергійним та покращити свій стан здоров’я.

Курение
Куріння, від якого слід відмовитися через втому. Фото: Freepik

Зменшіть вживання алкоголю

Алкогольні напої викликають сонливість та негативно впливають на якість сну. Тому медики радять зменшити кількість алкоголю та взагалі не пити його перед сном. За словами фахівців, жінкам слід пити лише по одному напою на день, а чоловікам — по два напої.

Проаналізуйте свій раціон харчування

Фахівці стверджують, що повноцінна дієта може не тільки знизити ризик розвитку хронічних хвороб, а й вплинути на рівень енергії. Важливо не забувати харчуватися, адже пропуск прийому їжі теж викликає втому. Також важливо обирати поживні продукти.

Скоротіть кількість продуктів з великим вмістом цукру 

Медики радять замінити продукти, які містять багато цукру, свіжими ягодами або сушеними фруктами. Адже заряд енергії, який може дати цукор, дуже швидко зникає, і з’являється більше втоми, ніж раніше.

Свежие ягоды
Свіжі ягоди, якими варто замінити продукти із великим вмістом цукру. Фото: Freepik

Пийте більше води

Через зневоднення організм відчуває посилення втоми, тому важливо пити достатню кількість рідини протягом дня. 

Більше спілкуйтеся 

За словами фахівців, соціальний зв’язок потрібен для того, щоб мозок нормально працював. Тому якщо відчувається втома, слід поспілкуватися з друзями або знайти собі нове хобі.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна насправді захворіти від використання кондиціонеру. 

Раніше ми розповідали про те, чому важливо додати вітаміни А та Е до свого раціону. 

Також ми повідомляли про те, чому медики радять приймати прохолодний душ.

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