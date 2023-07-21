Как можно преодолеть усталость – медики назвали несколько простых советов

Усталость у женщины, которая возникает из-за разных факторов. Фото: Freepik

Ни для кого не секрет, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.

Об этом сообщает NHS.

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Хорошо высыпайтесь

Очень многие люди не могут высыпаться из-за множества факторов, но организму нужен сон. Медики советуют спать не менее семи часов, чтобы повысить уровень энергии, ложиться раньше и не перегружать себя ночью.

Исключите стресс

Не секрет, что стресс влияет на физическое и психическое здоровье, а также напрямую связан с усталостью. Поэтому нужно устранить причины тревог, больше отдыхать и даже попытаться устраивать медитации.

Стресс, который следует исключить для преодоления усталости. Фото: Freepik

Больше двигайтесь

Специалисты утверждают, что регулярные физические упражнения необходимы для того, чтобы снизить риск хронических болезней, в частности, проблем с сердечно-сосудистой системой, диабета второго типа и ожирения.

Откажитесь от курения

Медики отмечают, что содержащиеся в дыме смолы и токсины снижают эффективность работы легких. Из-за этого в организме уменьшается количество кислорода, поэтому он быстро устает. Важно отказаться от курения, чтобы быть более энергичным и улучшить состояние здоровья.

Курение, от которого следует отказаться из-за усталости. Фото: Freepik

Уменьшите употребление алкоголя

Алкогольные напитки вызывают сонливость и негативно влияют на качество сна. Поэтому медики советуют уменьшить количество алкоголя и вообще не пить его перед сном. По словам специалистов, женщинам следует пить всего по одному напитку в день, а мужчинам — по два напитка.

Проанализируйте свой рацион питания

Специалисты утверждают, что полноценная диета может не только снизить риск развития хронических заболеваний, но и повлиять на уровень энергии. Важно не забывать питаться, ведь пропуск приема пищи тоже вызывает усталость. Также важно выбирать питательные продукты.

Сократите количество продуктов с большим содержанием сахара

Медики советуют заменить продукты, содержащие много сахара, свежими ягодами или сушеными фруктами. Ведь заряд энергии, который может дать сахар, быстро исчезает, и появляется больше усталости, чем раньше.

Свежие ягоды, которыми следует заменить продукты с большим содержанием сахара. Фото: Freepik

Пейте больше воды

Из-за обезвоживания организм испытывает усиление усталости, поэтому важно пить достаточное количество жидкости в течение дня.

Больше общайтесь

По словам специалистов, социальная связь нужна для того, чтобы мозг нормально работал. Поэтому если чувствуется усталость, следует пообщаться с друзьями или найти новое хобби.

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